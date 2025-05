Scorpions : le groupe qui monte le hard-rock européen au sommet du monde

Retour sur la carrière légendaire du groupe !

Ce 25 mai, Klaus Meine, le chanteur au timbre unique de Scorpions, souffle ses 77 bougies. Une occasion en or de célébrer l’héritage d’un groupe qui a hissé le hard rock européen au rang de phénomène mondial. Des clubs enfumés d’Allemagne à la scène du Madison Square Garden, Scorpions a construit une légende à coups de riffs électriques, de refrains fédérateurs et de ballades inoubliables.

Nés à Hanovre en 1965, Scorpions n’étaient pas prédestinés à conquérir le monde. Et pourtant, en pleine domination anglo-saxonne sur le rock, ils sont devenus les premiers à imposer un son venu d’Allemagne sur les ondes américaines. Avec des albums devenus cultes comme Blackout (1982) ou Love at First Sting (1984), le groupe a enchaîné les succès, jusqu’à vendre plus de 100 millions d’albums à travers le monde.

Mais Scorpions, ce n’est pas qu’une avalanche de décibels. C’est aussi l’art de la power ballad. Des titres comme Still Loving You ou Wind of Change ont transcendé les frontières du genre. Ce dernier, sorti en 1990, est devenu le symbole musical de la chute du Mur de Berlin et de la fin de la Guerre froide. Quand le rock devient un vecteur d’espoir et de liberté, Scorpions est toujours dans le coup.

À 77 ans, Klaus Meine continue de porter haut la voix d’un groupe qui n’a jamais cessé de tourner, de se réinventer et de rassembler les foules. Avec Rudolf Schenker et les autres membres, il incarne cette fidélité au hard rock mêlée à une rare longévité. Car oui, plus d’un demi-siècle après leurs débuts, Scorpions est toujours sur scène, toujours vivant, toujours mordant.

Alors que l’on célèbre aujourd’hui l’anniversaire de celui qui a chanté des hymnes intergénérationnels, on ne peut que le remercier pour avoir fait rugir le rock allemand à l’échelle planétaire. Scorpions, c’est la preuve qu’avec du talent, de l’audace et un soupçon de démesure, un groupe venu de Hanovre peut écrire une page entière de l’histoire du rock.