Scorpions stoppe sa tournée en urgence !

En cause ? L'Etat de santé du chanteur.

Un petit coup d'arrêt pour Scorpions, légende vivante du hard rock allemand. Malgré une incroyable carrière de 60 ans, le groupe semblait défier le temps : aucune ride musicale, des rumeurs de nouveaux morceaux, et même un biopic en préparation pour célébrer leur histoire hors du commun. Mais cette fois, la réalité physique les rattrape.

Alors que la tournée anniversaire battait son plein, une série de problèmes de santé est venue perturber le planning. Il y a quelques semaines, c'était Mikkey Dee qui était hospitalisé, obligeant le report du concert prévu à Las Vegas. Aujourd’hui, un nouveau coup dur frappe la formation : Klaus Meine, emblématique frontman du groupe, est atteint d'une bronchite bactérienne.

Résultat : trois concerts en Amérique du Sud sont annulés. Le show tant attendu au Tecnopolis de Buenos Aires en Argentine, celui au festival Masters of Rock à Bogota en Colombie, ainsi que la date prévue à l’Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en Équateur, ne pourront pas avoir lieu.

C’est via leurs réseaux sociaux que le groupe a tenu à informer ses fans :

"C'est avec un grand regret que Scorpions ne pourra pas se produire à Quito ce soir, le 3 mai."

Une décision difficile mais nécessaire, qui montre que même les plus grands rockeurs ne sont pas invincibles. On leur souhaite un prompt rétablissement et espère les revoir très bientôt sur scène pour continuer à faire rugir le hard rock à travers le monde.