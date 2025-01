Scorpions : Mikkey Dee hospitalisé, leur concert à Vegas repoussé

Mikkey Dee, le batteur des Scorpions, a récemment frôlé la mort suite à une grave septicémie, entraînant le report du concert du groupe à Las Vegas. Pendant les fêtes de fin d'année 2024, Mikkey Dee a été admis d'urgence à l'hôpital universitaire Sahlgrenska de Göteborg, sa ville natale en Suède.

L'infection sanguine, d'une extrême gravité, a nécessité une hospitalisation de trois semaines, au cours desquelles le batteur a subi plusieurs interventions chirurgicales. Dans une interview accordée au journal suédois Aftonbladet, Mikkey Dee a révélé la gravité de sa situation : "Ils ont enlevé ce qui était mort, infecté et gravement infesté. Ce n'était pas un bon voyage... Un jour de plus et j'étais en train de jouer de la batterie avec Lemmy au paradis. Je peux le dire."

Les Scorpions avaient prévu leur concert à Las Vegas, intitulé Coming Home to Las Vegas, qui devait débuter le 27 février 2025 au PH Live du Planet Hollywood. C’était les célébrations du 60e anniversaire du groupe, mais il a dû être reporté au mois d'août 2025.

“Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de la convalescence de Mikkey Dee suite à sa récente hospitalisation, nous avons pris la décision de reporter notre résidence Coming Home to Las Vegas au mois d'août 2025. La santé et le bien-être de notre frère sont de la plus haute importance.”

