Départ de Matt Cameron : L'ancien batteur de Pearl Jam répond aux rumeurs sur son retour !

Dave Abbruzzese était le batteur de 1991 à 1995 !

Comme on vous l’annonçait hier, Pearl Jam traverse une période mouvementée. Après 27 ans de bons et loyaux services, le batteur Matt Cameron a annoncé son départ du groupe, laissant un vide immense au sein de la formation culte de Seattle. Un véritable coup dur pour les fans, mais aussi un nouveau signe que 2025 semble être une année noire pour les batteurs, avec une série de départs marquants dans plusieurs groupes majeurs.

Malgré ce choc, Pearl Jam ne compte pas perdre de temps. Le groupe cherche déjà un remplaçant, et les fans ont rapidement relancé une vieille rumeur : le retour de Dave Abbruzzese, qui avait officié derrière les fûts entre 1991 et 1995, période mythique marquée notamment par l'album "Vs.".

Très vite, Dave Abbruzzese a pris la parole pour réagir à cette rumeur persistante. Dans une déclaration publique, il est revenu sur les circonstances de son départ à l'époque :

"Mon renvoi du groupe et les épreuves qui ont suivi n’étaient pas entièrement de mon fait."

Mais si les fans espéraient un retour triomphal, ils risquent d’être déçus. Car Abbruzzese a clairement exprimé son désintérêt pour une quelconque réintégration au sein du groupe :

"L’eau qui a coulé sous les ponts est trop profonde et trop glacée pour qu’il y ait une quelconque reconnexion ou réconciliation."

Un message fort, mais sans rancœur. L’ancien batteur a tout de même adressé ses meilleurs vœux au groupe pour la suite de leur aventure musicale.

En attendant de connaître l’identité du prochain batteur de Pearl Jam, une chose est sûre : l’ère Matt Cameron restera gravée dans l’histoire du rock. Et si Dave Abbruzzese ne reviendra pas, son nom, lui, n’a jamais quitté le cœur des fans.