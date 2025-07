Ringo Starr : le célèbre batteur a rencontré le réalisateur Sam Mendes pour l'aider dans le scénario du biopic sur les Beatles

A 3 ans de la sortie de la future saga, le musicien s'est révélé être une aide très précieuse...

Les fans des Beatles les attendent avec impatience : en 2028, le réalisateur Sam Mendes a prévu de sortir une fresque passionnante sur les Beatles, l'un des groupes les plus emblématiques de la planète rock. Et si on sait déjà que le projet, qui sera composé d'un film par membre du groupe pour avoir un point de vue différent, et que le nom des quatre comédiens choisis ont déjà été révélés, on sait aussi que Ringo Star lui-même, batteur emblématique du groupe, sera de la partie, et non des moindres.

En effet, ce dernier, alors en pleine promo pour son album country Look Up a été interviewé par le New York Times. Sans détour, celui qui a avoué n'avoir jamais mangé de pizza a annoncé qu'il s'était rendu à Londres pour rencontrer le réalisateur Sam Mendes, expliquant qu'il avait passé plus de deux jours à revoir tout le scénario avec lui, histoire de voir ce qui avait déjà été écrit. Ce dernier aurait donné quelques conseils avisés, et aurait demandé à ce que certaines parties soient réécrites, pour plus de véracité, notamment en ce qui concerne les passages sur sa famille, et sa première femme, Maureen Starkey Tigrett.

"Il avait un scénariste, un très bon scénariste, de grande réputation, et c’était très bien écrit, mais ça n’avait rien à voir avec Maureen et moi. Nous n’étions pas comme ça. Je lui disais : “On ne ferait jamais ça”. - Ringo Starr

Actuellement très satisfait du scénario, Ringo Starr a envoyé tout son soutien au réalisateur pour le projet :