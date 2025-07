Ozzy Osbourne et Axl Rose se rencontrent pour la première fois au concert d'adieu !

Deux monuments du rock se croisent pour un événement historique !

Samedi dernier, une page de l’histoire du rock s’est écrite à Birmingham, lors du concert Back to the Beginning. Ce soir-là, deux légendes du rock se sont enfin croisées pour la toute première fois : Ozzy Osbourne, le mythique Prince des Ténèbres, et Axl Rose, figure emblématique de Guns N' Roses.

Une rencontre aussi improbable qu’attendue, qui a fait frissonner les fans comme les artistes présents. Après des décennies à marquer chacun leur époque et leur style, Ozzy et Axl ont partagé un moment rare, symbole de respect et de fraternité au sein du panthéon du hard rock.

Pour immortaliser l’instant, Ozzy Osbourne a publié une photo sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’une légende émouvante :

« Première rencontre avec Axl Rose. À mon âge, on ne rencontre pas souvent des légendes. Un vrai gentleman. »

De son côté, Axl Rose n’a pas caché son émotion. Dès le lendemain, il a partagé sur X/Twitter :

« Waouh ! Quel événement ! Absolument époustouflant ! Un public incroyable ! C’était très émouvant pour tout le monde ! J’AI RENCONTRÉ OZZY ! (Je n’arrive pas à croire qu’on ne s’est jamais rencontrés !) C’était génial ! »

Mais au-delà de l’enthousiasme, Axl a aussi tenu à saluer la résilience et la force d’esprit d’Ozzy, longtemps affaibli par des problèmes de santé :

« C'était difficile pour quiconque de le voir lutter, mais nous l'encouragions tous et avions beaucoup de respect pour les défis auxquels il était confronté… et il l'a fait !!!! »

Ce moment unique, chargé d’histoire et d’émotion, restera gravé dans les mémoires comme une rencontre tardive mais essentielle entre deux icônes du rock. Car parfois, même les légendes doivent attendre leur heure pour se serrer la main… sous les projecteurs d’un dernier au revoir.