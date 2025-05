Guns N'Roses publie une vidéo des 14 chutes d'Axl Rose en plein concert

Il est vrai qu'Axl Rose a la réputation de ne pas très bien tenir sur ses pieds, surtout après quelques verres !

Si vous avez eu de la chance dans votre jeunesse, vous avez probablement déjà assisté à au moins un concert des Guns N'Roses. Un véritable évènement, tant le groupe de hard rock prend toute sa dimension sur scène, même s'il faut avouer que leurs concerts sont devenus un peu moins explosifs au fil du temps. C'est normal : les membres prennent de l'âge. Et parmi eux, il y en a un qui adorait se faire remarquer en concert : Axl Rose, qui avait la fâcheuse habitude de se vautrer sur scène. Une manie qui est arrivée assez souvent pour qu'on puisse en faire une compilation vidéo !

Une compilation qui recense les fois où Axl Rose s'est "cassé la gueule" sur scène avec les Guns N'Roses a d'ailleurs été repostée par le groupe sur ses réseaux sociaux. En légende, pour accompagner la vidéo, on peut lire "les plus grands hits de Guns N'Roses", encore un trait d'humour de la part du groupe. On y retrouve 14 chutes du chanteur, qui aime bien bouger beaucoup sur scène, ce qui est une prise de risques, surtout si on a un ou de verres dans le nez.

Une vidéo assez drôle, avec "Welcome to the jungle" en fond sonore, qui tranche avec l'image un peu sérieuse qu'a actuellement le groupe. Et parmi les chutes certaines sont assez récentes, comme celle du 17 mai sur scène à Mumbai en Inde.