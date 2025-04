Guns N' Roses : Axl Rose prenait la moitié des gains du groupe !

Son ancien manager critique ouvertement le leader du groupe.

Les Guns N' Roses sont encore dans la place ! Après avoir enflammé les années 80 et 90 avec des hits intergénérationnels comme Sweet Child O’ Mine ou Welcome to the Jungle, le groupe mythique n’a pas dit son dernier mot. Toujours sur pied, Slash et ses acolytes comptent bien gâter leurs fans avec de nouveaux morceaux et une tournée mondiale en 2025. Une annonce qui fait l'effet d'une bombe dans le cœur des fans, malgré une mauvaise nouvelle récente : Frank Ferrer, batteur du groupe depuis 19 ans, a quitté le navire.

Mais ce n’est pas ce départ qui fait grincer des dents aujourd’hui. Non, ce qui fait couler de l’encre, c’est la dernière révélation explosive de l’ancien manager du groupe, Alan Niven. Invité du podcast Appetite For Distortion, il balance sans détour : "Axl prend 50% des revenus de Guns N’ Roses maintenant. 50%, d’accord ? Pour moi, c’est un anathème. Il n’est pas Guns N’ Roses."

Une déclaration choc qui relance un vieux débat autour de la figure autoritaire d’Axl Rose. Pour Niven, le chanteur n’a jamais été un simple frontman, mais bien un contrôleur absolu. "C’est une question de contrôle avec Axl", déclare-t-il, amer. "Ils étaient cinq. C’était une alchimie. C’était une époque. Mais Axl veut tout contrôler tout le temps."

Le manager fait ici référence aux deux derniers albums du groupe : le controversé The Spaghetti Incident ? (1993), un album de reprises punk, et le très attendu mais décevant Chinese Democracy (2008), souvent considéré comme un disque solo d’Axl Rose plus qu’un vrai effort collectif.

Autant dire que Niven n’est pas le plus grand fan d’Axl Rose, et il ne s’en cache pas : "Regardez ce que ça donne. Un disque solo ennuyeux et un truc merdique de reprises punk. Et c’est tout." Ambiance.

Malgré ces tensions passées et les critiques cinglantes, les Guns N’ Roses continuent d’avancer, plus soudés que jamais (ou presque). Les fans espèrent retrouver sur scène la magie d’antan, celle d’un groupe qui, malgré les hauts et les bas, a su marquer l’histoire du rock à coups de riffs incendiaires et de shows d’anthologie.

Et si Axl prend toujours 50%, le public, lui, prend 100% de plaisir.