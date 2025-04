Guns N' Roses : Quand Slash et Izzy Stradlin ont consommé de la drogue en une fois afin d'éviter l'arrestation à l'aéroport !

Une situation qui aurait pu très mal tourné !

Si vous cherchez une news bien rock n' roll, vous allez être servis. Parlons des Guns N' Roses, ce groupe légendaire qui a marqué les années 80 et 90 avec son style explosif, ses riffs enragés et ses frasques légendaires. Et malgré les années, ils sont encore là, bien vivants en 2025, actuellement en tournée, même si le groupe a récemment connu le départ de Franck Ferrer.

Des anecdotes Rock N' Roll, les Guns en ont des tonnes. Mais celle-ci, racontée par leur ancien manager Alan Niven, est digne d’un film. Une histoire à peine croyable qui s’est déroulée à l’aéroport de Los Angeles, alors que le groupe s’apprêtait à s’envoler pour une tournée au Japon.

C’est là qu’Izzy Stradlin débarque avec une petite boîte à la main, lançant d’un air assuré :

"Je suis prêt. J’ai ma réserve."

Dans cette boîte ? De la drogue, tout simplement. Un détail qui a fait bondir Alan Niven, bien conscient de la présence des dispositifs de détection à l’aéroport. Il l’avertit immédiatement :

"Tu ne peux pas prendre ça avec toi. Tu te ferais épingler à coup sûr. Vas-y, jette le tout dans les toilettes et tire la chasse."

Mais Izzy, fidèle à son tempérament rebelle, refuse net :

"Ce serait un p***** de gâchis de bonne came."

Et il n’était pas seul à être chargé… De son côté, Slash attire lui aussi l’attention de la sécurité. Lorsqu’on lui demande s’il est en possession de drogue, il file discrètement… aux toilettes.

Pendant ce temps, dans la salle d’attente, Alan Niven est témoin d’un spectacle surréaliste :

"Il (Izzy) est resté debout un moment, vacillant légèrement, puis ses genoux se sont dérobés."

Oui, Izzy avait tout consommé d’un coup, préférant "ne pas gaspiller". Une logique que son complice Slash a visiblement partagée :

"Slash a pu rejoindre son siège dans le 747 sur ses propres pieds, mais de justesse. Il avait lui aussi appliqué le principe de 'non gaspillage'."

Une histoire hallucinante, presque tragique, mais qui s’est finalement bien terminée : les deux membres du groupe ont atterri sans encombre au Japon, l’estomac (et le sang) bien chargé.

Encore une preuve que chez les Guns N’ Roses, la ligne entre le chaos et la légende est toujours aussi fine. Et qu’en matière de rock n’ roll, ils restent les rois de l’excès.