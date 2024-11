Guns N' Roses en studio : Duff McKagan dévoile enfin des morceaux à venir !

"Il y a définitivement un désir pour de nouvelles musiques"

Le légendaire groupe de rock Guns N' Roses fait à nouveau parler de lui, et cette fois-ci, c'est pour une excellente raison. Duff McKagan, le bassiste emblématique du groupe, a récemment levé le voile sur les projets musicaux en cours.

Après plus d'une décennie de silence, Guns N' Roses semble prêt à renouer avec la création musicale. Le dernier album studio du groupe, "Chinese Democracy", remonte à 2008, et depuis, les admirateurs du groupe n'ont cessé d'espérer de nouvelles chansons.

Duff McKagan a confirmé ces attentes lors d'une interview accordée à l'émission Trunk Nation With Eddie Trunk sur SiriusXM. Ses propos ne laissent aucun doute quant aux intentions du groupe : "Il y a définitivement un désir et un plan pour de nouvelles musiques. Oui, c'est certain."

Ces dernières années, Guns N' Roses a su maintenir l'attention de son public en publiant plusieurs singles retravaillés, issus de l'ère "Chinese Democracy". Parmi ces titres, on peut citer Absurd, Hard Skool, Perhaps, et The General.

Ces morceaux ont permis au groupe de garder un lien musical avec ses fans, tout en préparant le terrain pour de futures sorties. McKagan a laissé entendre que le groupe travaille activement sur de nouvelles compositions. Cependant, la forme que prendra cette nouvelle musique reste encore à définir. "Je ne sais pas comment nous allons la sortir. C'est aussi une question à se poser. Est-ce qu'on sort un album ? Est-ce qu'on continue à sortir des singles ? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse à l'heure actuelle."