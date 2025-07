Mötley Crüe : Nikki Six célèbre ses fête ses 24 ans de sobriété, ça a "changé sa vie"

On peut donc être une star du rock sans être drogué ni alcoolique !

On associe souvent le mode de vie des stars du rock à quelque chose d'assez débridé, à base de tournées, de groupies qui veulent votre corps, d'alcool et de drogues. Il faut dire que les rockeurs on tout fait pour cultiver cette image pendant longtemps. Mais depuis plusieurs années, la tendance est un peu en train de s'inverser, et les rockstars sentent qu'elles ont tout à gagner à abandonner un peu ce mode de vie extrême. Nikki Six, du groupe de glam metal Mötley Crüe, célèbre d'ailleurs cette année ses 24 ans de sobriété.

Pourtant, les membres du groupe partaient tous d'assez loin. Même parmi les rockeurs, ils sont connus pour être allés vraiment très loin dans l'alcool et les drogues, au point de réussir à faire peur à leurs collègues comme Bruce Dickinson. Ça a d'ailleurs fini par leur causer plusieurs problèmes, masi désormais, tout ça, c'est terminé, au moins pour Nikki Six, complètement sobre depuis 2001. Agé de 66 ans, il a expliqué aujourd'hui à ses fans pourquoi il continuait à se tenir à son sevrage, qui lui a vraiment changé la vie :

La sobriété, ce n’est pas seulement éliminer des substances ; c’est être capable d’être honnête avec soi-même et avec les autres. [...] Malheureusement, certaines personnes ne peuvent être honnêtes avec elles-mêmes, et la plupart du temps, elles foirent et finissent par blesser les gens autour d'eux. L'honnêteté peut faire peur, mais elle est aussi libératrice. Je n'oublierai jamais ce que m'a dit quelqu'un, un jour, après qu'un camarade addicte décède. Il m'a dit 'Certaines personnes doivent mourir pour apprendre comment vivre au reste d'entre nous'. Ça m'a déchiré le cœur, et ça m'a rappelé à quel point ce parcours vers la sobriété était important.

Il est vrai que pendant toute sa carrière avec Mötley Crüe, Nikki Six a eu plusieurs exemples des drames que l'abus de substances pouvait amener dans vos vies. Comme lorsque Vince Neil, autre membre du groupe, passe à deux doigts de la mort après un accident de voiture en état d'ivresse, causant la mort du passager du véhicule, son ami Razzle Dingley, à l'époque batteur de Hanoi Rocks.

Le genre de choses qui vous rappelle vite à quel point la vie est fragile et précieuse.