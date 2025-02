Mötley Crüe : terrible accident d'avion impliquant le jet Vince Neil

Le chanteur n'était pas dans l'appareil, mais sa femme est grièvement blessée.

Si le fait d'avoir son propre jet privé constitue un rêve pour pas mal de monde, on ne se rend évidemment pas compte des soucis que ça implique. Pour commencer, les jets sont des gouffres financiers, tant en terme d'entretien, que pour louer les endroits où le garer, et on ne parle pas du prix de l'essence. Mais surtout, un jet, c'est un véritable calvaire niveau sécurité. Vince Neil, le chanteur de Mötley Crüe, vient de l'apprendre à ses dépends : son avion a été impliqué dans un grave accident, aux conséquences dramatiques.

Heureusement pour lui, l'artiste n'était pas présent à bord de l'engin. Mais son Learjet 35A ne décollera probablement plus jamais. Le lundi 10 février, l'appareil a en effet quitté la piste juste après y avoir atterri, et est allé percuter un autre appareil, un jet Gulfstream 200, un peu plus loin sur le tarmac de l'aéroport de Scottsdale en Arizona. Un accident qui a provoqué la mort du pilote, et a entraîné des blessures assez graves pour plusieurs passagers, dont la femme de Vince Neil, Rain Hannah.

Un accident qui s'est visiblement déroulé autour de 14h30, et qui aurait été causé par une défaillance au niveau du train d'atterrissage gauche du Learjet 35A, le rendant incontrôlable. Mötley Crüe a déjà envoyé un message de condoléances à toutes les familles du pilote décédé et des passagers blessés, et annoncé qu'ils allaient mettre en place un moyen pour soutenir la famille du pilote financièrement. Une bien triste histoire...