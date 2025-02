Bruce Dickinson sur Mötley Crüe : "Je ne voulais pas finir comme eux"

"Tous les jours, on recommençait"

Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden, a récemment partagé ses réflexions sur les années 80, une période marquée par des tournées intenses et des excès qui ont failli le détruire. Dans une interview accordée à Classic Rock, Dickinson a évoqué son expérience avec Mötley Crüe, qui a été un tournant dans sa vie.

Les années 80 ont été une période de grande activité pour Iron Maiden. Le groupe a enchaîné des concerts à un rythme assez fou, avec jusqu'à huit spectacles en dix jours pendant des mois. Cette pression constante a eu des conséquences sur la santé mentale et physique des membres du groupe. Dickinson a décrit cette époque comme marquée par le stress, le manque de sommeil et les tentations du succès, notamment l'alcool, les drogues et les relations amoureuses : "Nous étions sous stress constant. Manque de sommeil, auto-destruction… C’était l’alcool, les drogues, les femmes. Tous les jours, on recommençait."

C'est lors de la tournée "World Slavery" en 1984-1985 que Dickinson a partagé la scène avec Mötley Crüe. Cette expérience a été un révélateur pour lui. Il a été choqué par le style de vie extrême des membres de Mötley Crüe, qui semblaient être "des cas désespérés" pour la plupart. "S’il vous plaît, dites-moi que je ne vais pas finir comme ça !" a-t-il confié. Ce passé semble loin derrière lui aujourd'hui.