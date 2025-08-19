Iron Maiden : Bruce Dickinson balaie l'idée de jouer à La Sphère

Selon lui, le groupe ne serait pas très à l'aise dans cette salle ultramoderne.

La Sphère, c'est la nouvelle salle de concert ultra-moderne que les gros groupes s'arrachent : U2, Eagles, et peut-être même bientôt Metallica, tous veulent venir se produire sur ce qui est probablement la salle de concert la plus "hype" et la plus impressionnante de ces 20 dernières années. Située à Las Vegas, coptant plusieurs dizaines de milliers de LED pour des effets visuels bluffants, la salle a tout pour plaire. Mais visiblement, ça ne suffit pas pour convaincre Iron Maiden : selon Bruce Dickinson, le groupe ne serait pas très à l'aise s'il devait s'y produire.

Le chanteur d'Iron Maiden était invité dans l'émission Trunk Nation with Eddie Trunk, pendant laquelle on l'a interrogé sur la possibilité, pour Iron Maiden, de se poser en résidence à La Sphère le temps de quelques semaines. Mais pour Bruce, ça a l'air hors de question :

Non. Ce n’est pas Maiden. Maiden, c’est la relation entre le groupe et le public. La Sphère, telle que je la comprends, c’est autre chose. Je pense que nous serions très mal à l’aise avec cette idée.

Il est ensuite allé un peu plus loin en détaillant les raisons pour lesquelles, selon lui, l'univers du groupe ne rentrerait pas très bien dans ce cadre ultra-moderne et très sophistiqué, où les effets visuels prendraient sûrement le pas sur la performance scénique et l'énergie d'Iron Maiden :

Nous courons, nous bougeons beaucoup. Dans la Sphère, quel serait l’intérêt ? Quel serait même le sens de notre présence là-bas, en tant que groupe ?

On peut comprendre largement les doutes de Bruce Dickinson, qui avait également refusé de jouer à Glastonbury, conscient qu'un tel concert pourrait légèrement changer la réputation d'Iron Maiden sur scène, ce que les fans ne pardonnerait pas. Une position un peu à l'opposée de celle de plein d'autres grands groupes de pop, rock ou metal, mais c'est justement ça aussi qui fait qu'Iron Maiden sort du lot !