Metallica vont-ils mettre le feu à La Sphere de Las Vegas en 2026 ?

Le groupe Metallica pourrait bien se mettre en résidence dans la plus moderne des salles de Vegas.

Deux choses ont poussé la carrière de Metallica vers les sommets qu'ils tutoient depuis plusieurs années maintenant : la première, c'est un véritable talent musical, et une relative stabilité dans la composition du groupe si on compare avec d'autres "rock bands". La seconde, c'est une volonté de toujours repousser leurs limites, de voir plus grand, plus haut, pour marquer les esprits et émerveiller les fans. Et dans cette optique, le groupe pourrait bien franchir encore une étape, puisqu'ils pourraient bientôt être en résidence dans La Sphere de Las Vegas dès 2026.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est La Sphere, on revient dessus rapidement : il s'agit tout simplement d'une des salles de concerts les plus modernes au monde, mais aussi l'une des plus grandes. D'ailleurs, il s'agit officiellement de l'objet sphérique le plus grand sur Terre, avec 112 mètres de haut et 516m de large. Mais en plus de sa taille, cette salle de concert située à Vegas est également recouverte de nombreux d'écrans LED, pour 54 000m² exactement, ce qui garantit un effet visuel à couper le souffle, et crée des possibilités artistiques infinies. Bref, une salle à la pointe de la technologie actuelle.

Plusieurs grands groupes et de grandes stars sont déjà venues en résidence dans cette salle fabuleuse, comme U2 par exemple. Et en 2026, ça pourrait bien être au tour de Metallica de faire vibrer les murs de la Sphere. Des rumeurs alimentées par de précédentes déclarations de Kirk Hammett qui a multiplié les éloges sur cet endroit, qu'il qualifie d"'avenir des salles de concert". Mais avant ça, ils ont d'autres projets à boucler, comme une tournée en Europe l'année prochaine, mais aussi un nouvel album, sur lequel ils ont déjà pas mal réfléchi.