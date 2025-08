Ozzy Osbourne : les causes du décès de la légende du metal révélées

Le décès d'Ozzy Osbourne, quelques jours à peine après son dernier concert, a vraiment secoué le monde du metal.

A part si vous avez complètement coupé votre téléphone pendant vos vacances ces dernières semaines, difficile de passer à côté de la triste nouvelle : Ozzy Osbourne est décédé le 22 juillet dernier, à l'âge de 76 ans. Une mort qui survient quelques jours à peine après le concert d'adieu de Black Sabbath, qui a eu lieu dans leur ville, à Birmingham. Un grand moment de musique qui nous a fait vivre plein d'émotions. Alors que les hommages se sont multipliés ces derniers jours, la cause de la mort du chanteur vient d'être révélée.

C'est le New-York Times qui a publié une partie du certificat de décès d'Ozzy Osbourne, et dans le document on apprend que c'est une crise cardiaque qui a finalement eu raison du Prince des Ténèbres. Mais le document détaille également que l'artiste souffrait d'une maladie coronarienne, et également de la maladie de Parkinson, qui avait déjà été diagnostiquée en 2003. Des informations qui viennent un peu confirmer les impressions des gens qui ont assisté ou participé au dernier concert de Black Sabbath : Ozzy était dans un état fragile pendant les semaines qui ont précédé le concert.

Cela rend encore plus incroyable la prestation donnée pour son tout dernier show sur scène, puisqu'on dirait presque qu'Ozzy sentait que sa fin approchait, et qu'il voulait tout de même monter sur scène une dernière fois, pour communier avec son public, ses collègues et dire merci à tout le monde, avant de s'en aller. Plus que tout autre chose, ça montre sa véritable passion et son dévouement pour la musique.

Encore une fois, merci pour tout Ozzy, et repose en paix. Quant à nous, on va évidemment continuer d'écouter tes chansons pendant encore longtemps !