Oasis explose le record de vente de bières lors de son concert à Wembley, avec un chiffre hallucinant

En même temps, il faut dire qu'en Angleterre, la bière est une religion, tout comme Oasis et la britpop !

Il s'en passe des choses, pendant les concerts d'Oasis. Parfois, c'est même assez sordide, comme pour la terrible histoire du fan décédé ce weekend après une chute lors du show des frères Gallagher à Wembley. Mais en général, il y a plutôt une bonne ambiance, et Liam a même rangé son sale caractère. On a donc droit à de drôles d'anecdotes, comme ce fan qui a loupé le concert après un choc frontal avec un agent de sécurité, ce qui l'a envoyé KO directement. Et la semaine dernière, lors des 5 concerts du groupe à Wembley, ils ont battu le record de vente de bières.

Vous le savez, la bière et les anglais, c'est une histoire d'amour qui dure depuis bien longtemps. On peut d'ailleurs se demander si c'est la bière ou les anglais qui sont arrivés en premier en Angleterre, et là-dessus, les historiens se disputent toujours. La boisson houblonnée est consommée de manière régulière (et parfois un peu excessive) lors des matchs de foot ou des concerts qui ont lieu à Wembley. Et lors du passage d'Oasis dans le grand stade londonien, 250 000 pintes ont été commandées chaque soir, en moyenne.

5 concerts, 250 000 pintes par soir en moyenne, ça nous fait donc environ 1 250 000 pintes de bière écoulées pendant le séjour londonien du groupe de Manchester. Des chiffres qui ont été communiqués par la société de restauration qui officie à Wembley. Et avec un prix d'environ 8 dollars la pinte, on peut dire que les bénéfices ont dû être énormes pour eux ! Et quand on met ce chiffre de 250 000 pintes par soir en relation avec la capacité du stade, à savoir 90 000 personnes, on obtient un nombre moyen de bières par personne dont les Anglais peuvent être assez fiers.

C'est donc Oasis qui détient le record de la soirée à Wembley la plus "arrosée". Derrière eux, on trouve Coldplay qui n'avait vendu qu'un timide "140 000 bières par soir", un peu ridicule. On rappelle évidemment que l'alcool est à consommer avec modération, et que la bière, même si ça n'en a pas l'air, c'est de l'alcool ! Alors faites attention à vous, même s'il faut avouer que par ces fortes chaleurs, une bonne bière, c'est bien tentant.