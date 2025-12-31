Rob Halford rend hommage à Ozzy Osbourne avec une reprise caritative de « War Pigs »

Encore marqué par la disparition d’Ozzy Osbourne, le chanteur de Judas Priest s’est confié sur la perte de son ami et sur une collaboration posthume forte en symboles, au profit de la lutte contre la maladie de Parkinson.

Un hommage intime à une icône du metal

La disparition de Ozzy Osbourne a profondément marqué le monde du rock et du metal. Parmi les artistes touchés, Rob Halford a récemment pris la parole pour évoquer la perte de celui qu’il considérait comme un ami proche et un pilier de la scène heavy metal. Dans une interview accordée à la presse spécialisée, le frontman de Judas Priest explique être encore sous le choc, soulignant le vide laissé par Ozzy, figure fondatrice du genre et influence majeure pour plusieurs générations de musiciens.

Halford décrit Ozzy comme un artiste à part, capable d’allier fragilité humaine et puissance scénique, et rappelle à quel point son héritage dépasse largement le cadre de Black Sabbath. Cet hommage personnel s’inscrit dans une démarche respectueuse, loin de toute récupération commerciale.

« War Pigs » : une reprise posthume et caritative

Pour honorer la mémoire d’Ozzy Osbourne, Rob Halford a participé à une reprise posthume de « War Pigs », morceau emblématique de Black Sabbath. Cette version spéciale, conçue en collaboration avec l’entourage d’Ozzy, réunit symboliquement deux voix majeures du metal britannique. Les bénéfices générés par cette sortie sont reversés à des associations luttant contre la maladie de Parkinson, dont Ozzy souffrait depuis plusieurs années.

Cette initiative marque une première collaboration de cette ampleur entre l’univers de Judas Priest et celui de Black Sabbath autour d’un projet caritatif. Plus qu’une simple reprise, il s’agit d’un geste de transmission et de respect, salué par les fans comme par la communauté metal internationale.

Judas Priest déjà tourné vers 2026

Malgré l’émotion, Judas Priest continue d’avancer. Le groupe prépare actuellement sa tournée européenne “Faithkeepers” prévue en 2026, une série de concerts très attendue par les fans. Parmi les dates annoncées figure un passage en France, au Motocultor Festival, rendez-vous incontournable des amateurs de musiques extrêmes.

Rob Halford a précisé que cette tournée s’inscrira dans une logique de célébration du metal, tout en rendant hommage aux figures disparues qui ont façonné le genre. Un équilibre entre mémoire et continuité, fidèle à l’esprit de Judas Priest.