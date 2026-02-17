Guns N’ Roses : Slash dévoile la philosophie du groupe avant la tournée mondiale

À l’approche de leur tournée mondiale 2026, Slash révèle que Guns N’ Roses privilégie la spontanéité et l’énergie brute sur scène, tout en préparant un nouvel album inédit.

Depuis les retrouvailles avec Axl Rose et Duff McKagan, Guns N' Roses reste fidèle à son ADN. Pour Slash, la clé des concerts du groupe réside dans la liberté et la simplicité : "Guns n’a jamais été un grand show chorégraphié. On installe notre matériel et on joue.", explique-t-il. Pas de setlist figée, pas de spectacle millimétré, des shows souvent supérieurs à trois heures : chaque concert est une expérience unique. Cette approche intense permet à Guns N’ Roses de rester imprévisible et de garder une authenticité rare sur scène.

Et c'est avec cette mentalité que le groupe abordera leur tournée 2026, qui passera par l’Europe, avec notamment deux concerts très attendus à l’Accor Arena de Paris les 1er et 3 juillet, et une date à l’AFAS Dome d’Anvers le 28 juin. Le parcours mondial mènera le groupe du Mexique au Brésil, puis à travers les grandes salles européennes avant de retourner en Amérique du Nord. Deux nouveaux titres, "Atlas " et "Nothin' ", devraient rejoindre les classiques de la setlist, offrant aux fans un savant mélange entre nouveauté et nostalgie.

Slash a également évoqué la préparation de son passage solo, désormais pensé pour être collectif et intégré au groupe plutôt que démonstratif : "Je n’ai jamais aimé faire des solos de guitare tout seul. Je le faisais par nécessité et j’en grimaçais. Avec le groupe, on peut écrire quelque chose avec des changements intéressants et le ressentir davantage."

En parallèle, Guns N’ Roses travaille sur un nouvel album composé uniquement de morceaux inédits, marquant un tournant après la phase d’exploitation des archives de "Chinese Democracy". Selon le guitariste, beaucoup de compositions sont déjà prêtes et n'attendre plus qu'à être triées et enregistrées pour offrir aux fans une expérience live et studio intense et entièrement renouvelée.