Le classique du groupe de rock devient le thème de la bande-annonce du dernier chapitre de Gundam Hathaway : The Sorcery Of Nymph Circe

C’est une rencontre aussi inattendue qu’explosive entre rock légendaire et animation japonaise culte. Bandai Namco Filmworks a annoncé que l’incontournable « Sweet Child O' Mine » de Guns N' Roses servira de générique de fin au nouveau film de la saga Gundam, intitulé Mobile Suit Gundam Hathaway : The Sorcery Of Nymph Circe.

Un choix fort, chargé d’émotion et de symboles, qui promet de marquer les esprits.

Guns N' Roses au cœur de l’univers Gundam

En plus d’accompagner le générique de fin, « Sweet Child O' Mine » est également mise à l’honneur dans la nouvelle bande-annonce promotionnelle du film. Celle-ci dévoile un Hathaway plus tourmenté que jamais, tiraillé par ses sentiments non résolus pour la mystérieuse et fascinante Gigi.

Les images, portées par la puissance émotionnelle du morceau, renforcent l’intensité dramatique du récit et offrent une lecture plus intime du personnage principal.

Une chanson qui résonne avec l’âme du film

Les paroles de « Sweet Child O' Mine », empreintes de tendresse, de nostalgie et d’une douce mélancolie, font écho à l’état émotionnel d’Hathaway après sa rencontre avec Gigi. Amour idéalisé, souvenirs marquants, émotions enfouies… tout converge vers une conclusion poignante.

C’est précisément pour cette raison que le titre de Guns N' Roses s’impose comme un thème final idéal, sublimant la portée émotionnelle et l’impact épique du film sur le public.

Un classique intemporel du rock

Sortie en 1988, « Sweet Child O' Mine » a atteint la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et demeure l’un des morceaux les plus emblématiques du groupe. Impossible de ne pas reconnaître dès les premières secondes le riff de guitare mythique de Slash, devenu une référence absolue dans l’histoire du rock.

Plus de trois décennies plus tard, la chanson continue de traverser les générations et de s’offrir de nouvelles vies… jusqu’à conquérir aujourd’hui l’univers de Gundam.

Sortie et perspectives

Mobile Suit Gundam Hathaway : The Sorcery Of Nymph Circe est sorti dans les salles japonaises le 30 janvier, tandis qu’une distribution internationale est prévue ultérieurement. Avec l’ajout de Guns N' Roses à son ADN, le film s’annonce déjà comme un événement majeur, aussi bien pour les fans d’animation que pour les amateurs de rock mythique.

Quand deux légendes se rencontrent, le résultat ne peut être que mémorable.