Oasis : Noel Gallagher remportera le prix de l'auteur-compositeur de l'année aux Brit Awards 2026.

La cérémonie aura lieu à la Co-op Live Arena de Manchester le 28 février.

C’est un retour aux sources chargé de symbole. Noel Gallagher, figure centrale d’Oasis, reviendra dans sa ville natale de Manchester pour recevoir l’une des distinctions les plus prestigieuses de la musique britannique. Le guitariste et principal auteur-compositeur du groupe sera honoré lors des BRIT Awards 2026, où il se verra remettre le prix de l’Auteur-Compositeur de l’Année, une consécration logique après le succès phénoménal de la reformation d’Oasis en 2025.

Cette récompense intervient dans le sillage de la tournée événement Oasis: Live 25, qui a marqué le grand retour du groupe mythique sur le devant de la scène. Accueillie comme un véritable séisme culturel, la reformation a rappelé l’impact colossal d’Oasis sur plusieurs générations, confirmant que l’héritage du groupe dépasse largement le cadre de la nostalgie.

La cérémonie des BRIT Awards 2026 se tiendra à la Co-op Live Arena de Manchester, un choix hautement symbolique. Pour la première fois en près de 50 ans, l’événement quitte Londres pour s’installer dans le berceau du rock britannique moderne. Un moment historique pour les BRIT Awards, et un écrin parfait pour célébrer l’un de ses plus illustres représentants.

Dans un communiqué officiel, l’organisation des BRIT Awards a salué l’influence majeure de Noel Gallagher sur la musique britannique, qualifiant cette distinction de reconnaissance d’un « talent exceptionnel d’auteur-compositeur ».

« Les compositions de Noel Gallagher imprègnent la culture britannique depuis plus de 30 ans », peut-on lire. « De son travail fondateur avec Oasis à ses albums ambitieux et acclamés avec Noel Gallagher’s High Flying Birds, ses chansons ont traversé les générations et continuent de toucher le public du monde entier comme peu d’autres. »

Le communiqué rappelle également que Gallagher a contribué à façonner un véritable mouvement culturel. Avec sept albums studio enregistrés avec Oasis, son catalogue regorge de titres devenus des piliers de l’histoire de la musique britannique, des hymnes intemporels qui ont défini toute une époque.

Stacey Tang, présidente du comité des BRIT Awards 2026 et coprésidente de RCA Records UK, a elle aussi tenu à rendre hommage au musicien mancunien :

« Pendant plus de trente ans, Noel a composé des chansons qui font désormais partie de notre histoire collective : audacieuses, brillantes et immédiatement reconnaissables. »

La cérémonie aura lieu le samedi 28 février 2026 et sera diffusée en direct sur les chaînes YouTube officielles de l’événement, permettant aux fans du monde entier d’assister à cet instant historique. Une soirée qui s’annonce comme un hommage vibrant à un auteur-compositeur dont les mélodies continuent de résonner, génération après génération, dans l’ADN même du rock britannique.