Oasis : Un nouvel album de prévu ? Noel Gallagher alimente les rumeurs !

Ce dernier est revenu sur le succès de la tournée 2025 !

S’il y a bien un groupe qui a marqué l’année 2025, c’est Oasis. Après des années de silence, les frères Gallagher ont frappé fort avec 41 concerts à travers le monde durant l’été. Une tournée monumentale, un emploi du temps chargé, et des soirées où le groupe a littéralement mis le feu sur scène pendant plusieurs semaines.

Et même si Liam Gallagher a été clair — aucun concert d’Oasis n’est prévu en 2026 — l’espoir reste intact chez les fans. Beaucoup se demandent si quelque chose se prépare en coulisses. D’autant plus que certaines rumeurs persistantes évoquent la participation du groupe au générique du prochain James Bond, de quoi alimenter encore un peu plus le fantasme.

Noel Gallagher rend hommage aux fans

Invité le vendredi 16 janvier dans l’émission Football Daily sur BBC Radio 5, Noel Gallagher est revenu sur cette tournée historique et a tenu à rendre hommage au public :

« Ils sont les plus fidèles, et le fait qu'il y ait eu chaque soir une foule aussi nombreuse qu'un stade à l'extérieur de la salle était tout simplement incroyable, vous voyez ce que je veux dire ? Je leur tire mon chapeau. Nous avons distribué quelques t-shirts et nous avons installé un écran vidéo vers la fin de la tournée, mais ils étaient incroyables. »

Un témoignage fort qui confirme une chose : la ferveur autour d’Oasis est toujours intacte.

Une tournée… en famille

La conversation s’est ensuite tournée vers un aspect plus personnel : la présence de ses enfants tout au long de cette tournée mondiale. Avec son humour habituel, Noel a plaisanté sur leur manque d’intérêt initial :

« Ils sont passés de ne jamais avoir vu Oasis à les voir 38 fois en six mois, ce qui doit être une sorte de record. Ils ont adoré. »

Face aux animateurs Darren Fletcher, Don Hutchison, Kevin Nolan et Glenn Murray, Noel s’est aussi amusé de l’excitation de ses enfants face aux stars présentes en coulisses :

« Vous étiez là, vous les avez vus, ce sont des gars formidables. Ils étaient tout excités par tous les joueurs de City qui arrivaient. Pep était là, Foden, John Stones et Rodri… »

Mais le véritable déclic est venu un peu plus tard :

« Je ne pensais pas qu'ils me trouvaient aussi cool jusqu'à la moitié de l'émission, où ils se sont dit : “Mon Dieu, il connaît aussi John McEnroe, qu'est-ce qui se passe ici ?” Je mérite donc bien la tasse “Papa de l’année” que j’ai reçue pour Noël. »

Un teasing qui fait parler

En fin d’émission, une question anodine sur ses vacances a mis le feu aux poudres. Noel lâche alors, l’air de rien :

« Les vacances se sont bien passées. Mais bon, je reprends le travail lundi. Tout va bien, mon pote. Tout se passe très bien. »

Reprendre le travail ? Une phrase qui n’est évidemment pas passée inaperçue. Nouvelle musique, projet secret, album d’Oasis ? Les spéculations sont lancées.

Une chose est sûre : Oasis n’a jamais été aussi présent dans les esprits. Et si Noel Gallagher vient réellement de teaser un nouveau projet, les prochains mois pourraient être explosifs.