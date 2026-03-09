Oasis : Pour Noel Gallagher "La réunion de 2025 était mieux que les années 90" !

Noel Gallagher revient sur la réunion légendaire des Oasis en 2025, qu’il décrit comme "mieux que les années 90". Le guitariste et auteur-compositeur célèbre ses frères de scène et raconte une année marquée par des concerts exceptionnels et un documentaire inédit sur les coulisses du groupe.

Lorsque Noel Gallagher est monté sur scène aux Brit Awards à Manchester pour recevoir le prix du Best Songwriter of the Year, sa première pensée a été pour son frère : "Je veux remercier mon frère". Il a ensuite mentionné Bonehead ainsi que tous les autres musiciens qui sont passés par Oasis, de Paul McGuigan à Tony McCarroll, en passant par Gem Archer et Andy Bell, en soulignant : "Ce sont eux qui ont donné vie à ces chansons et les ont faites découvrir au public. Sans eux, je serais juste un chanteur-compositeur, et personne ne s’intéresse vraiment aux chanteurs-compositeurs."

Pour Noel, c’est avant tout une célébration de l’histoire du groupe et de l’impact qu’il a eu, avec Liam, sur la culture pop britannique : "J’ai écrit ces chansons alors que je vivais dans un HLM à Manchester, sans véritable but dans la vie. Mais visiblement, j’ai touché certaines vérités, car elles sont devenues très importantes pour plusieurs générations." Le prix lui a été remis par Bobby Gillespie des Primal Scream, accompagné d’un message enregistré de Pep Guardiola, ami de Noel et entraîneur de son équipe favorite, Manchester City.

Après la cérémonie, Noel est revenu sur une année incroyable pour Oasis, celle de la réunion en 2025 :

"C’était mieux que les années 90. Cette réunion est la meilleure chose que nous ayons jamais faite : revenir après tant d’années, retrouver la première place des charts. C’était complètement fou, j’ai aimé chaque minute, chaque seconde. Les concerts ont été incroyables, surtout ceux à Manchester."

Le tour sera documenté à travers des images inédites des répétitions, du backstage et des premiers retrouvailles entre Liam et Noel, un documentaire réalisé par Dylan Southern et Will Lovelace et produit par Steven Knight, créateur de la série Peaky Blinders. "Ce sera incroyable. Tous ceux qui l’ont vu disent que c’est fantastique", assure Noel.