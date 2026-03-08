Queen : Pour Brian May, « Bohemian Rhapsody n'était pas la chanson la plus compliquée que nous ayons jamais composée. »

Le guitariste anglais ajoute : « Sur notre premier album, il y a une chanson beaucoup plus complexe, 'My Fairy King'. Et sur Queen II, il y a 'The March of the Black Queen'. »

Sortie le 31 octobre 1975, elle est devenue, contre toute attente des maisons de disques (qui ne souhaitaient pas la distribuer), l'un des singles les plus célèbres et les plus vendus de l'histoire du rock.

Les fans de Queen ont toujours été fascinés par les significations cachées des compositions de Freddie Mercury, qui a combiné trois chansons sur lesquelles il travaillait en une suite art-rock de cinq minutes et cinquante-cinq secondes, aux paroles mystérieuses regorgeant de références à l'opéra. Freddie Mercury n'a jamais expliqué les paroles de Bohemian Rhapsody, qui est devenue la chanson la plus fascinante de la carrière de Queen et a défini un genre unique : le « rock opera ».

Dans une récente interview, Brian May et Roger Taylor ont déclaré : « Personne ne le croit, mais Bohemian Rhapsody ne nous a pas surpris. Sur notre premier album figure une chanson bien plus complexe, My Fairy King. » Il s’agit d’une des expérimentations entre folk et art rock, avec des interludes hard rock et des overdubs vocaux sophistiqués enregistrés par Queen lors des sessions de l’album Queen I. Dans ce titre, Freddie Mercury cite un poème de l’écrivain de la fin du XIXe siècle Robert Browning et puise son inspiration dans son goût pour l’art romantique et le fantastique.

« Sur le deuxième album, Queen II, il y a The March of the Black Queen qui est incroyablement compliqué », a déclaré Brian May, citant un autre morceau live incroyablement long (6 minutes et 34 secondes) et pratiquement injouable, sur lequel Freddie a commencé à travailler avant de rejoindre Queen, avec différents changements de tempo, une partie de piano de Freddie et plusieurs solos de Brian May, des overdubs et des influences allant du classique à un interlude de dark metal à la Black Sabbath.

« Pour nous, Bohemian Rhapsody n'était qu'une de ces chansons expérimentales », a déclaré le guitariste de Queen. « En construisant la partie opératique avec les chœurs et les overdubs, on s'est amusés à ajouter et à modifier sans cesse. Puis on s'est dit : tout ira bien quand on arrivera à la partie hard rock. Et c'est ce qui s'est passé. »

Selon Roger Taylor, Bohemian Rhapsody était avant tout une déclaration : « On a planté un drapeau et dit : voilà qui nous sommes. C'est fou, mais c'est tout ce qu'on sait faire. »