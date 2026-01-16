La femme, identifiée dans la biographie « Love, Freddie » uniquement par l'initiale « B », est née en 1976 d'une relation entre Mercury et l'épouse d'un de ses proches amis.

Le mythe Freddie Mercury continue de fasciner… et de diviser. Plus de trente ans après la disparition du légendaire chanteur de Queen, une nouvelle tragique vient raviver l’un des chapitres les plus controversés de sa vie privée. La femme qui affirmait être la « fille secrète » de Freddie Mercury est décédée à l’âge de 48 ans.

Son existence n’avait été révélée au grand public qu’en 2024, à la suite de la publication de la biographie « Love, Freddie », signée par la journaliste Lesley-Ann Jones. Dans cet ouvrage explosif, la femme est identifiée sous l’initiale « B ». Elle serait née en 1976, fruit d’une relation entre Freddie Mercury et l’épouse d’un ami proche du chanteur.

Selon la biographie, la grossesse aurait été accidentelle, mais le leader de Queen aurait immédiatement assumé un lien profond avec l’enfant. Toujours d’après Lesley-Ann Jones, Mercury aurait entretenu une relation étroite, constante et affectueuse avec sa fille jusqu’à sa mort en 1991, la protégeant farouchement de l’exposition médiatique.

Une disparition confirmée par son mari

La mort de « B » a été confirmée le jeudi 15 janvier par son mari, Thomas, dans un communiqué transmis au Daily Mail. Il y explique que son épouse s’est éteinte « paisiblement après une longue lutte contre un chordome », une forme rare de cancer de la moelle épinière.

Elle laisse derrière elle deux enfants, âgés de neuf et sept ans. Selon son mari, ses cendres seront dispersées dans les Alpes. Dans un message chargé d’émotion, Thomas a également déclaré que sa femme repose désormais « auprès de son père bien-aimé, dans le monde des esprits », réaffirmant le lien profond qu’elle disait avoir entretenu avec Freddie Mercury.

Lesley-Ann Jones défend son enquête

Contactée après l’annonce du décès, Lesley-Ann Jones a fait part de sa profonde tristesse. Dans un communiqué relayé par The Independent, la journaliste explique que « B » l’avait approchée avec une intention claire : faire la lumière sur la véritable personnalité de Freddie Mercury, loin des récits qu’elle jugeait déformés ou incomplets.

Jones maintient fermement la crédibilité du témoignage, assurant que la femme n’a jamais recherché la célébrité ni un quelconque profit financier. Pour elle, cette histoire relevait avant tout d’un besoin de vérité et de reconnaissance intime.

Une histoire toujours contestée

Malgré ces affirmations, les révélations autour de la supposée fille secrète de Freddie Mercury ont suscité de vives controverses. Mary Austin, compagne de longue date, confidente et héritière du chanteur, s’est montrée catégorique : elle affirme ne pas croire que Mercury ait pu — ou voulu — garder un secret d’une telle ampleur.

Le guitariste de Queen, Brian May, a adopté une posture plus prudente, tandis que son épouse Anita Dobson a été beaucoup plus directe, qualifiant l’histoire de « fausse information ».

Face à cette tempête médiatique, « B » avait décidé de sortir de l’ombre pour la première fois en août dernier, lors d’une interview accordée au Daily Mail. Elle s’y disait « dévastée » par les propos de Mary Austin, réaffirmant avoir vécu une relation « très étroite et affectueuse » avec Mercury, qui la traitait, selon ses mots, « comme un trésor précieux ».

La légende Freddie Mercury, entre vérité et mystère

Freddie Mercury est décédé en 1991, à l’âge de 45 ans, des suites d’une pneumonie bronchique liée au sida. Icône absolue du rock, frontman flamboyant de Queen, il a laissé derrière lui une œuvre intemporelle… et une vie personnelle entourée de zones d’ombre.

Aujourd’hui encore, son héritage continue d’inspirer histoires, mystères et controverses, alimentant la légende d’un artiste hors normes. La disparition de celle qui se disait être sa fille ne fera sans doute qu’ajouter une page supplémentaire à l’un des récits les plus énigmatiques de l’histoire du rock.