Queen : Le cadeau spécial que Freddie Mercury a offert à Brian May en l'honneur de leur lien indéfectible

Le guitariste : « Freddie était très fier de ce que j'avais accompli et de ce que nous avions créé ensemble. »

Freddie Mercury fait partie de ces artistes dont l’absence continue de résonner des décennies après leur disparition. Figure mythique de la scène rock, chanteur hors norme, performeur magnétique, il a marqué l’histoire de la musique par sa voix, son audace et son génie créatif. L’héritage qu’il a laissé est immense, mais ceux qui en ressentent le manque le plus profondément restent sans doute ses compagnons de route au sein de Queen, à commencer par Brian May.

Le guitariste partage régulièrement des souvenirs de son ami disparu, levant le voile sur une relation bien plus intime que ce que le public pouvait imaginer. Une amitié sincère, nourrie par le respect, l’admiration mutuelle et une créativité fusionnelle.

Un retour sur scène chargé d’émotion

Lors des récents concerts de Queen à Belfast, enfin de retour sur les routes après la pandémie, Brian May a raconté une anecdote bouleversante liée à Freddie Mercury. À une époque où le numérique n’existait pas, où l’on ne pouvait pas sauvegarder sa vie d’un simple clic, Freddie avait trouvé un moyen profondément personnel d’immortaliser le talent de son guitariste.

Un geste simple, mais chargé d’une puissance émotionnelle rare.

Le cadeau inattendu de Freddie Mercury

Nous sommes en 1975, en plein enregistrement de Bohemian Rhapsody. Un jour, Freddie arrive au studio avec un grand sourire.

« Freddie avait un grand sourire quand je suis entré dans le studio », raconte Brian May.

Il insère alors une cassette dans le lecteur et lance, malicieusement :

« Écoute ça, mon chéri. Tu vas être surpris. »

Sur cette bande, Freddie Mercury avait enregistré et monté tous les solos de guitare de Brian, issus de leur travail commun. Un collage sonore unique, rassemblant l’essence même de son jeu, son identité musicale, son âme d’artiste.

« Il avait passé toute la matinée à rassembler tous les solos de guitare qu’il avait pu trouver, et il les avait tous assemblés. C’était vraiment incroyable… »

Un hommage sincère, presque intime, témoignant de la fierté que Freddie ressentait pour son partenaire de toujours.

Freddie, l’homme des attentions sincères

Ce geste n’avait rien d’isolé. Freddie Mercury exprimait souvent son amour et sa gratitude à travers des cadeaux et de grandes attentions. Ses célèbres dîners de Noël organisés pour des patients hospitalisés ont marqué les esprits, tout comme sa manie de ne jamais arriver seul à une fête, même à l’autre bout du monde.

Toujours muni d’un petit carnet, il notait scrupuleusement les anniversaires et dates importantes. Pour lui, l’essentiel n’était jamais la valeur matérielle :

« Un petit cadeau, un geste, une nuance… comptent bien plus que de recevoir Big Ben. »

Une philosophie profondément humaine, loin des clichés liés aux rock stars.

Une cassette perdue, un regret éternel

Hélas, l’histoire de cette cassette ne connaît pas de fin heureuse. Brian May ignore aujourd’hui où elle se trouve. Un regret immense pour le guitariste :

« C’est l’un de mes plus grands regrets. Je ne retrouve pas cette cassette. Je ne jette jamais rien… Elle doit bien être quelque part. »

Un souvenir perdu, mais un lien indéfectible intact. Et connaissant l’humour décapant de Freddie Mercury, nul doute qu’il trouverait cette situation absolument hilarante.

Car au fond, l’essentiel n’était pas l’objet, mais ce qu’il représentait : une amitié rare, une alchimie musicale unique, et l’histoire éternelle de Queen.