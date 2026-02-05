Sharon Osbourne annonce qu'elle veut se lancer... en politique !

La veuve d'Ozzy n'a qu'une chose en tête : devenir maire de Birmingham !

Le rock est encore sous le choc. La disparition d’Ozzy Osbourne, figure éternelle du heavy metal et Prince des Ténèbres, a bouleversé la planète musique — et évidemment sa compagne de toujours, Sharon Osbourne. Mais fidèle à son tempérament de battante, la veuve d’Ozzy refuse de s’effacer dans le silence et regarde déjà vers l’avenir… quitte à surprendre tout le monde.

Connue pour son franc-parler légendaire, celle qui avait récemment fait parler d’elle en voulant envoyer des excréments à Roger Waters prouve une nouvelle fois qu’elle n’a jamais eu peur de choquer. Cette fois-ci, ce n’est ni le rock ni la polémique qui sont visés, mais un tout autre terrain : la politique.

Lors de la cérémonie des Grammys, Sharon Osbourne a été publiquement complimentée par l’animatrice Leila Cobo pour l’une de ses interventions marquantes lors d’un événement lié à la prestigieuse soirée. Une reconnaissance qui a visiblement déclenché quelque chose chez l’ancienne manageuse de Black Sabbath. En la remerciant, Sharon a lâché une bombe : elle serait sérieusement en train de réfléchir à se présenter comme maire de Birmingham.

Une déclaration qui peut surprendre, mais qui n’est pas totalement nouvelle. Ce qu’il faut savoir, c’est que Sharon Osbourne n’en est pas à son premier coup d’essai dans la vie publique de la ville natale d’Ozzy. Selon GB News, avant même les Grammys, elle avait déjà évoqué cette ambition politique en réaction à une affaire sensible : une personne condamnée pour terrorisme aurait tenté d’obtenir un siège au conseil municipal de Birmingham.

Face à cette situation, Sharon Osbourne avait tenu à clarifier ses intentions, avec la fermeté qu’on lui connaît. Elle avait déclaré :

« Ça n’a rien à voir avec le racisme. Je pense que je vais m’installer à Birmingham et me présenter sur la liste pour le conseil. Je suis sérieuse. »

Des mots forts, assumés, et surtout révélateurs d’une femme qui, même après avoir perdu l’icône la plus sombre du rock, refuse de baisser le volume. Sharon Osbourne en politique ? Une chose est sûre : si elle se lance, Birmingham n’est pas prête d’avoir une campagne électorale silencieuse.