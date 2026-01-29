Ozzy Osbourne, des membres de Guns N' Roses et Chad Smith animeront l'hommage rendu lors des Grammy Awards.

Le dimanche 1er février, un concert exceptionnel réunira quelques-unes des figures les plus emblématiques du rock mondial.

Le légendaire Ozzy Osbourne sera honoré lors des Grammy Awards le dimanche 1er février, avec une performance exceptionnelle qui promet de réunir quelques-unes des figures les plus emblématiques du rock. Cet hommage s’annonce comme l’un des moments les plus intenses et émouvants de la cérémonie, un véritable hommage au légendaire Prince des Ténèbres.

Sur scène, Slash et Duff McKagan de Guns N' Roses seront rejoints par Chad Smith, batteur des Red Hot Chili Peppers, le producteur Andrew Watt et le chanteur Post Malone. Ce supergroupe unique réunit plusieurs générations de musiciens, unis par leur amitié pour le regretté chanteur de Black Sabbath.

Tous les musiciens impliqués avaient un lien direct avec Ozzy, décédé le 22 juillet à l’âge de 76 ans. Slash, McKagan, Smith et Watt ont participé au concert hommage « Back to the Beginning » l’an dernier, le dernier concert d’Ozzy. Andrew Watt, en particulier, a étroitement collaboré avec le Prince des Ténèbres ces dernières années, produisant les albums « Ordinary Man » (2020) et « Patient Number 9 » (2022). Post Malone a également chanté en duo sur le titre « Take What You Want » en 2019.

Cette performance devrait faire partie d’un hommage plus long prévu lors de la cérémonie, offrant aux fans un moment inoubliable pour célébrer la carrière et l’héritage d’Ozzy Osbourne.