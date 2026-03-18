Placebo annonce un album et 4 dates en France pour ses 30 ans !

Trois décennies après ses débuts, Placebo s’apprête à célébrer son anniversaire avec les fans de la première heure !

Trois décennies après ses débuts, Placebo s’apprête à célébrer son anniversaire avec une actualité brûlante. Le duo mené par Brian Molko et Stefan Olsdal vient d’officialiser la sortie d’un projet spécial, accompagnée d’une tournée européenne qui fera escale en France avec quatre concerts événement.

Un album anniversaire revisité

Pour marquer ses 30 ans de carrière, Placebo ne propose pas un simple best-of. Le groupe a choisi de revisiter son tout premier album avec un projet intitulé Placebo RE:CREATED, attendu le 19 juin 2026.

L’idée ? Replonger dans les bandes originales pour offrir une relecture moderne de ce disque culte sorti en 1996. Une manière de faire dialoguer passé et présent, en redonnant vie à des morceaux devenus emblématiques tout en y injectant leur son actuel, plus sombre et maîtrisé.

Un projet qui devrait séduire autant les fans de la première heure que ceux qui ont découvert le groupe plus récemment.

Une tournée événement avec 4 dates en France

Dans la foulée, Placebo prendra la route pour une tournée européenne célébrant cet anniversaire. La France ne sera pas en reste avec quatre dates très attendues :

5 octobre 2026 – Toulouse – Zénith de Toulouse

7 octobre 2026 – Nantes – Zénith de Nantes Métropole

23 novembre 2026 – Lyon – LDLC Arena

25 novembre 2026 – Paris – Accor Arena

Des salles d’envergure pour un retour qui s’annonce déjà comme l’un des moments rock majeurs de 2026.

Une setlist tournée vers les débuts

Cette tournée anniversaire devrait mettre à l’honneur les premières années du groupe. Placebo promet de revisiter ses classiques, avec au programme des titres cultes issus de ses débuts, certains n’ayant pas été joués en live depuis plus de vingt ans.

De quoi raviver la flamme des fans et replonger dans l’atmosphère brute et électrique des années 90, tout en profitant de l’expérience scénique acquise au fil des années.

Un retour incontournable pour les fans de rock

Avec cet album anniversaire et cette tournée événement, Placebo confirme son statut de figure incontournable du rock alternatif. Entre nostalgie et modernité, le groupe s’apprête à offrir une célébration à la hauteur de sa carrière.

Une chose est sûre : ces 4 dates en France risquent de devenir des rendez-vous immanquables pour tous les amateurs de rock.