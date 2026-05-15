Les Rolling Stones ont dévoilé la liste des titres de leur nouvel album, « Foreign Tongues », en plusieurs langues.

La setlist du nouvel album du groupe de Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood comprend quatorze chansons et sortira le 10 juillet.

The Rolling Stones continuent de surprendre. Le groupe britannique vient de dévoiler la liste définitive des morceaux de son nouvel album, Foreign Tongues, attendu pour le 10 juillet prochain. Ce vingt-cinquième disque studio marque également leur deuxième collaboration avec le producteur Andrew Watt après le succès de Hackney Diamonds en 2023.

Et cette fois, les Stones ont décidé de repousser encore un peu plus les frontières de leur univers musical. Comme son nom l’indique, Foreign Tongues est un album entièrement écrit en langues étrangères. Une idée ambitieuse qui reflète la volonté du groupe d’explorer de nouveaux horizons après plus de soixante ans de carrière.

La tracklist comprend quatorze chansons, dont les deux premiers singles déjà dévoilés, In the Stars et Rough and Twisted. Les douze autres morceaux naviguent entre plusieurs langues et cultures : philippin, indonésien, suédois, danois, norvégien, japonais, néerlandais, portugais ou encore français. Parmi les titres qui intriguent déjà les fans, on retrouve notamment « No Quiero Perderte Nunca », chanté en espagnol, ou encore « Colpiscimi in Testa », version italienne de « Hit Me in the Head ».

L’album réserve également quelques surprises de taille. Les Stones proposeront une reprise de « You Know I’m No Good » de Amy Winehouse, mais aussi un morceau particulièrement émouvant intitulé « Back in Your Life ». Selon Ron Wood, cette chanson a été écrite au lendemain de la disparition de Brian Wilson, figure mythique des The Beach Boys décédée le 11 juin 2025.

Enregistré en seulement un mois aux célèbres Metropolis Studios de Londres, Foreign Tongues a été conçu dans une ambiance spontanée et très créative. « Nous voulions capturer l’essence de la scène londonienne », a expliqué Mick Jagger lors des premières interviews autour du projet.

Le disque comprend aussi l’une des dernières sessions enregistrées avec le regretté Charlie Watts à la batterie, ce qui donne une dimension encore plus symbolique à ce nouvel opus. Et côté invités, les Stones ont vu les choses en grand : Steve Winwood, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney et même Robert Smith de The Cure participent à l’aventure.

Mick Jagger a d’ailleurs raconté avec humour sa rencontre improvisée avec Robert Smith aux studios Metropolis : « Je l’ai aperçu de dos, vêtu d’une longue robe noire, les cheveux dressés sur la tête. Il s’est retourné et il était couvert de rouge à lèvres. Alors je lui ai dit : “Vous êtes Robert Smith de The Cure ! Puisque vous êtes là, venez chanter une chanson !” »

De son côté, Keith Richards semble toujours animé par la même passion : « Pour moi, l’important c’est de s’amuser. J’ai la chance de pouvoir faire ce métier et j’espère qu’il durera longtemps. »

Ron Wood a également salué l’énergie qui régnait pendant les sessions : « L’ambiance en studio était vraiment créative, et tout le groupe s’est donné à fond. On a souvent réussi du premier coup. J’espère que ça plaira à tout le monde. »

Enfin, Mick Jagger résume parfaitement l’état d’esprit des Rolling Stones sur ce projet : « On aime les défis et on est ambitieux, c’est ce qui caractérise ce nouvel album. On veut placer la barre plus haut et prouver qu’on est capables de faire plein de choses, et explorer différents genres musicaux. »

Avec Foreign Tongues, les Rolling Stones prouvent une nouvelle fois qu’ils refusent de vivre dans la nostalgie. Plus de six décennies après leurs débuts, le groupe continue d’expérimenter, de surprendre et de repousser les limites de son propre héritage rock.