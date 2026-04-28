The Rolling Stones : le nom du prochain album enfin dévoilé !

Une campagne d’affichage mondiale énigmatique laisse penser que les Rolling Stones ont déjà révélé le titre de leur prochain album : "Foreign Tongues", attendu pour juillet 2026.

The Rolling Stones semblent avoir levé le voile, à leur manière, sur le titre de leur prochain album. Le 26 avril, le groupe a partagé sur Instagram une série d’images montrant des panneaux publicitaires apparus dans plusieurs pays dont la France, l'Australie, la Pologne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie. On y retrouve leur célèbre logo accompagné d’une phrase répétée en différentes langues, laissant fortement penser que le disque s’intitulera "Foreign Tongues" (Langues Étrangères).

Cette opération fait écho à une autre initiative récente : la sortie surprise du single "Rough & Twisted", publié uniquement en vinyle sous le pseudonyme The Cockroaches. Les fans ont rapidement fait le lien, notamment grâce à une phrase du morceau, "Teach me all those foreign tongues", qui semble directement renvoyer au titre du futur album. Le même jour, un QR code menant vers un site lié à Universal Music avait également été diffusé.

Ce nouvel album marquerait le premier projet studio du groupe depuis Hackney Diamonds en 2023, récompensé aux Grammy Awards. Toujours accompagné du producteur Andrew Watt, le groupe aurait déjà de nouveaux titres en réserve pour la suite. En revanche, il faudra patienter pour les voir sur scène : la tournée européenne prévue en 2026 a été annulée, notamment en raison des contraintes liées à Keith Richards. La sortie de "Foreign Tongues" est, elle, attendue pour juillet 2026.