The Rolling Stones : Le vinyle collector est déjà en rupture de stock ! Et le single est disponible en ligne !

Le phénomène The Rolling Stones ne faiblit pas.

Le phénomène The Rolling Stones ne faiblit pas. Bien au contraire. Avec une opération marketing aussi mystérieuse qu’efficace, baptisée “The Cockroaches”, le groupe prouve une fois de plus qu’il maîtrise parfaitement l’art de créer l’événement.

Une chasse au trésor devenue virale

Tout commence avec une chasse au trésor orchestrée à grande échelle pour teaser un nouveau projet musical. Sous l’identité The Cockroaches — leur ancien nom — les Stones brouillent les pistes et attisent la curiosité.

Entre indices cachés, visuels énigmatiques et coordonnées GPS, les fans du monde entier se sont lancés dans une quête aussi excitante que frustrante.

Un vinyle collector déjà introuvable

Au cœur de cette opération : un vinyle collector ultra limité, contenant un titre inédit.

Disponible dans une sélection de disquaires indépendants, ce pressage “étiquette blanche” tiré à seulement 1000 exemplaires numérotés s’est écoulé en un temps record. Résultat : il est déjà en rupture de stock et se revend à prix d’or en ligne.

Un véritable raz-de-marée qui confirme l’engouement énorme autour de The Rolling Stones.

“Rough & Twisted” désormais disponible en ligne

Pour les fans frustrés, bonne nouvelle : “Rough & Twisted” est désormais disponible en ligne.

Après avoir été dévoilé exclusivement via le vinyle le 11 avril, le morceau est maintenant accessible à tous, prolongeant l’impact de cette campagne The Cockroaches.

Un coup de génie signé The Cockroaches

Avec cette stratégie mêlant rareté, mystère et nostalgie, The Rolling Stones réussissent un retour aussi moderne qu’efficace.

En ressortant leur ancien nom The Cockroaches, ils reconnectent avec leurs origines tout en orchestrant un coup de communication redoutable.