L'influence des Rolling Stones sur le cinéma de Martin Scorsese. Toutes les chansons utilisées dans ses films.

Le grand réalisateur fut frappé par le groupe de Mick Jagger et Keith Richards dès la première fois qu'il les vit en concert en 1970.

Chez Martin Scorsese, la musique n’est jamais un simple habillage sonore. Elle est une respiration, un moteur narratif, parfois même un personnage à part entière. Et parmi toutes ses influences, une se détache clairement : les Rolling Stones.

Le cinéaste voue une véritable fascination au groupe de Mick Jagger, au point d’avoir réalisé en 2008 le documentaire Shine a Light. Tourné en quelques jours seulement, ce film compile images d’archives, coulisses inédites, interviews et extraits d’un concert mythique donné à New York en 2006. Un hommage vibrant à une carrière hors norme et à une musique intemporelle.

Mais leur collaboration ne s’arrête pas là. En 2016, Scorsese travaille avec Mick Jagger sur Vinyl, une plongée dans l’industrie musicale des années 1970. Malgré son ambition, la série sera annulée prématurément, un échec amer pour le réalisateur.

Fait intéressant : Scorsese n’a pas grandi avec le rock. Pourtant, les Rolling Stones font figure d’exception. Il confiera : « Je les écoutais tout le temps ». Dès 1970, après avoir assisté à l’un de leurs concerts, il tombe définitivement sous leur charme. Une passion si forte qu’il envisage encore aujourd’hui de réaliser un nouveau documentaire : « Raconter la carrière des Stones, c’est raconter quarante ans d’histoire ».

Mais c’est surtout dans ses films que cette admiration s’exprime avec le plus de force.

Les Rolling Stones au cœur des films de Scorsese

Jumpin’ Jack Flash – Mean Streets

Dans Mean Streets, Scorsese utilise Jumpin’ Jack Flash (album Sticky Fingers, 1971) pour accompagner l’entrée iconique de Robert De Niro dans un bar.

Un moment devenu culte, où la musique traduit instantanément le charisme et la dangerosité du personnage.

Gimme Shelter – Les Infiltrés, Les Affranchis, Casino

Gimme Shelter (Let It Bleed, 1969) est sans doute la chanson la plus emblématique dans la filmographie de Scorsese.

Les Infiltrés (Oscar du meilleur réalisateur)

(Oscar du meilleur réalisateur) Les Affranchis

Casino

Chargée de tension et marquée par le contexte de la guerre du Vietnam, cette chanson devient chez Scorsese un symbole du chaos, de la violence et de la fatalité.

Let It Loose – Les Infiltrés

Toujours dans Les Infiltrés, Scorsese choisit Let It Loose (Exile on Main St., 1972) pour une scène clé : la rencontre entre Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) et Frank Costello (Jack Nicholson).

La tension monte, la violence éclate… puis tout retombe, sur fond de Mick Jagger.

Memo From Turner – Les Affranchis

Dans Les Affranchis, Scorsese intègre Memo From Turner, un titre solo de Mick Jagger issu du film Performance (1970).

Le chanteur lui-même décrivait ce morceau comme une vision « bizarre et rapide du monde des gangsters » — une description parfaitement en phase avec l’univers du film.

Monkey Man – Les Affranchis

Toujours dans Les Affranchis, Monkey Man (Let It Bleed, 1969) apparaît dans deux scènes clés.

Elle illustre la descente aux enfers du personnage principal, marqué par la drogue et la paranoïa.

Casino : le terrain de jeu ultime des Stones

Dans Casino, Scorsese multiplie les références au groupe, utilisant plusieurs morceaux pour structurer son récit.

Long Long While

Cette face B de Paint It Black (1966) accompagne une scène marquante entre Sam Rothstein (De Niro) et Nicky Santoro (Joe Pesci), mêlant ascension et violence brutale.

Heart of Stone

Avec Heart of Stone (1965), Scorsese illustre la relation toxique entre Sam et Ginger (Sharon Stone).

Une chanson sur la peur d’aimer… et d’être détruit.

Sweet Virginia

Sweet Virginia (Exile on Main St., 1972), dans une version acoustique, accompagne une scène plus légère mais symbolique : l’expulsion d’un cow-boy du casino.

Un moment presque ironique dans un univers dominé par la brutalité.

Can’t You Hear Me Knocking

Enfin, Can’t You Hear Me Knocking (Sticky Fingers, 1971) sert de bande-son à une scène de braquage.

Le rythme du morceau épouse parfaitement la violence méthodique des personnages, renforçant l’immersion.

Une alliance entre rock et cinéma

Ce qui rend l’utilisation des Rolling Stones si puissante chez Martin Scorsese, ce n’est pas seulement l’amour du réalisateur pour leur musique. C’est sa capacité à transformer chaque morceau en outil narratif.

Chez lui, une chanson ne se contente pas d’accompagner une scène :

elle l’amplifie, la définit, parfois même la transcende.

En intégrant les Stones à ses films, Scorsese ne fait pas que rendre hommage à un groupe mythique. Il crée une fusion unique entre rock et cinéma, où chaque riff de guitare devient une extension de ses personnages et de leurs destins.

Et une chose est sûre : tant que Scorsese continuera de filmer, les Rolling Stones ne seront jamais bien loin.