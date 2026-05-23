De The Cure à David Bowie, voici tous les artistes que Morrissey déteste !

L'ancien leader des Smiths ne supporte pas beaucoup d'icônes du rock et de la pop, et à propos d'Elton John : « Il devrait tout simplement disparaître. »

À ses débuts avec Morrissey au sein de The Smiths, le rock britannique découvre un artiste aussi brillant que provocateur. Charismatique, insolent et souvent imprévisible, le chanteur s’impose rapidement comme une figure à part. Lui-même reconnaissait : « Je n’ai jamais eu l’intention de susciter la controverse », mais dans la pop, la controverse semble l’avoir toujours poursuivi.

D’après plusieurs médias musicaux, et notamment les archives évoquées par Far Out, Morrissey s’est souvent prêté au jeu des interviews provocatrices, parfois volontairement, parfois poussé par des journalistes cherchant la polémique. Résultat : au fil des années, il a accumulé les sorties assassines contre de nombreux artistes majeurs, se forgeant une réputation de chanteur au verbe tranchant.

Voici un tour d’horizon des artistes qui ont subi sa langue bien pendue.

The Cure : la rivalité la plus célèbre

La tension entre The Cure et Morrissey reste sans doute la plus connue. Tout commence dans les années 80, lorsque le chanteur des Smiths se moque ouvertement de Robert Smith après une interview provocatrice.

Il le décrit alors de manière très dure, allant jusqu’à critiquer son apparence et l’esthétique du groupe. Plus tard, même des albums majeurs comme Disintegration sont visés, qualifiés de travaux « méprisables ». Une attaque qui marque durablement les fans des deux camps.

Avec le temps, Morrissey finira par nuancer ses propos, reconnaissant des années plus tard avoir été trop loin dans ses déclarations.

David Bowie : respect brisé et ego froissé

Entre David Bowie et Morrissey, tout commence pourtant sous les meilleurs auspices. Les deux artistes partagent même la scène au début des années 90 et se témoignent une certaine admiration mutuelle.

Mais les choses se compliquent lorsque Morrissey se sent relégué au rang de simple “invité spécial” lors de concerts communs. Une humiliation ressentie qui transforme la relation en tension artistique.

Par la suite, Morrissey qualifiera Bowie de figure devenue trop “corporate”, estimant qu’il avait perdu son essence créative au profit du business musical.

Elton John : critiques frontales et phrases assassines

Avec Elton John, Morrissey ne fait pas dans la demi-mesure. Dès les années 80, il déclare dans la presse que le chanteur devrait “disparaître”, estimant que ses confidences publiques sont sans intérêt.

Des années plus tard, ses propos restent tout aussi acérés, allant jusqu’à des images provocatrices dans des interviews, renforçant la réputation de Morrissey comme artiste sans filtre.

Kate Bush : une voix dans le viseur

Même Kate Bush, pourtant icône de la pop alternative, n’échappe pas aux critiques. Morrissey s’est plusieurs fois moqué de sa voix et de son style, la jugeant excessivement théâtrale et difficile d’accès.

Une prise de position qui illustre bien son goût pour les opinions radicales, même face à des figures pourtant respectées de la scène britannique.

Madonna : symbole de la provocation pop

La relation avec Madonna est tout aussi conflictuelle. Morrissey critique régulièrement son image publique, son rapport à la provocation et son esthétique jugée trop calculée.

Pour lui, Madonna incarne une pop trop fabriquée, éloignée de l’authenticité artistique qu’il revendique. Une vision qui a souvent alimenté les conflits culturels entre rock alternatif et pop mainstream.

Kylie Minogue : sarcasmes sur la reconnaissance

Même la pop star australienne Kylie Minogue n’est pas épargnée. Lorsqu’elle reçoit une distinction officielle, Morrissey réagit avec son ironie habituelle, laissant entendre que cette récompense est surtout symbolique.

Une pique de plus dans une longue liste de remarques souvent teintées de sarcasme.

Michael Bublé : le chanteur “insignifiant”

À propos de Michael Bublé, Morrissey se montre encore plus direct, allant jusqu’à le qualifier de figure “célèbre mais insignifiante”.

Une attaque qui, contre toute attente, est plutôt bien accueillie par le principal intéressé, amusé d’être devenu suffisamment connu pour attirer l’attention du chanteur des Smiths.

Lady Gaga : critique de la musique, pas de la personne

Avec Lady Gaga, le discours est plus nuancé. Morrissey affirme apprécier la personnalité de la chanteuse, qu’il décrit comme gentille et accessible, mais critique fortement sa musique et son univers visuel.

Il dénonce une pop jugée trop surproduite, dominée par les performances et les chorégraphies, au détriment de la sincérité artistique.

Un artiste qui divise toujours autant

Au final, Morrissey reste fidèle à lui-même : un artiste clivant, capable d’admiration comme de rejet brutal. Ses déclarations, souvent sorties de leur contexte ou amplifiées par les médias, ont contribué à construire une légende aussi fascinante que controversée.

Qu’on l’admire ou qu’on le déteste, une chose est sûre : avec Morrissey, la musique n’est jamais seulement une affaire de notes… mais aussi de conflits, d’ego et de prises de position radicales.