Morrissey a annulé un concert à Valence « en raison d'un terrible manque de sommeil » !

L'auteur-compositeur-interprète anglais ajoute : « C'est un enfer difficile à décrire. Il me faudra au moins un an pour m'en remettre. »

Les annulations de concerts font presque partie de la légende de Morrissey. Mais cette fois, la raison invoquée pour la suppression d’une date espagnole a de quoi surprendre : l’ex-chanteur des Smiths aurait été victime d’une « terrible privation de sommeil ».

Selon les calculs de sa communauté de fans, le chanteur britannique a déjà annulé 19 % des dates de sa tournée de promotion de son dernier album, Make Up is a Lie, sorti le 6 mars 2026. Un chiffre qui reste finalement plutôt rassurant si on le compare à l’année précédente : en 2025, près de la moitié des 64 concerts programmés avaient été purement et simplement annulés.

À l’époque, les raisons invoquées étaient multiples : un « effet indésirable d’un médicament » avait notamment conduit à l’annulation d’un concert en Californie, tandis que d’autres dates avaient été supprimées pour des « raisons indépendantes de notre volonté », notamment en République dominicaine.

Une soirée parfaite à Milan… avant la déception espagnole

Tout avait pourtant bien commencé pour cette nouvelle tournée. Le 9 mars, le public italien avait eu droit à un concert impeccable à Milan, où Morrissey s’est montré particulièrement inspiré. Le chanteur y a notamment interprété son nouveau single The Monsters of Pig Alley, dont les paroles mélancoliques – « Nous sommes en surpoids et vieux, mais nous vous aimons » – ont touché les fans présents.

Mais l’ambiance n’a pas été la même pour les admirateurs espagnols. Le concert prévu le 12 mars à Valence a été annulé au dernier moment, comme l’a annoncé un message publié sur son site officiel Morrissey Central. Motif : une « terrible privation de sommeil ».

Une nuit impossible à cause des Fallas

La situation remonterait à la veille du concert. Morrissey était arrivé à Valence en voiture depuis Milan, pour se produire au Palau de Les Arts. Mais sa nuit aurait tourné au cauchemar.

Le communiqué explique qu’il lui a été impossible de dormir à cause du bruit d’un festival près de l’hôtel, mêlant musique techno et annonces au mégaphone.

« Une expérience qui a plongé Morrissey dans un état catatonique. Le concert est annulé ; les circonstances le rendent impossible », précise le message.

Le chanteur séjournait à l’hôtel Plaza de Manises, situé dans le quartier historique de La Seu, en plein centre de la ville.

Pour l’artiste, la nuit fut visiblement éprouvante. Il a même décrit la situation comme « un enfer indescriptible », ajoutant qu’« il lui faudra au moins un an pour s’en remettre ».

Les Fallas, une fête spectaculaire… et très bruyante

Le bruit qui a empêché Morrissey de trouver le sommeil provenait des Fallas, la grande fête traditionnelle valencienne. Cet événement, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, se déroule chaque année du 1er au 19 mars.

Durant cette période, d’énormes marionnettes en papier mâché représentant de manière satirique l’actualité ou des personnalités publiques sont exposées dans toute la ville avant d’être brûlées lors de la Cremà.

Les festivités s’accompagnent également de Mascletas, des spectacles pyrotechniques extrêmement puissants, ainsi que de la célèbre Nit del Foc, une nuit de feux d’artifice spectaculaire… mais particulièrement difficile pour ceux qui espèrent dormir.

Un taux d’annulation qui inquiète les fans

Avec cette nouvelle annulation, le bilan de la tournée devient préoccupant. Morrissey a désormais manqué sept concerts sur les douze prévus au début de 2026, ce qui fait grimper le taux d’annulation à 63 %.

Malgré tout, les fans restent fidèles. Car lorsqu’il monte sur scène, chaque concert de Morrissey est souvent considéré comme un moment unique et magique.