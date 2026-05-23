Mick Jagger à Stromboli : la fête marquant la fin du tournage a été interrompue par les carabiniers !

La fête de fin de tournage du nouveau film d’Alice Rohrwacher a viré à la polémique sur l’île de Stromboli. Dans la nuit du 20 au 21 mai, les célébrations organisées autour du long-métrage Three Incestuous Sisters ont été interrompues par les carabiniers après plusieurs plaintes de riverains concernant des nuisances sonores.

Selon les informations relayées par TgCom, Mick Jagger et l’équipe du film s’étaient réunis pour célébrer la fin du tournage sur la célèbre île volcanique italienne. Mais la musique diffusée tard dans la nuit aurait rapidement agacé certains habitants, poussant les forces de l’ordre à intervenir pour mettre un terme à la soirée.

Mick Jagger au casting du nouveau film d’Alice Rohrwacher

Si la présence de Mick Jagger à Stromboli a surpris de nombreux fans, le leader des The Rolling Stones n’était pas là pour des vacances. Le chanteur apparaît dans le film dans le rôle du gardien du phare de Strombolicchio, une apparition décrite comme courte mais essentielle par la réalisatrice italienne.

Le casting du projet impressionne également par sa richesse. On y retrouve notamment Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor et Isabella Rossellini. Pour cette dernière, ce retour à Stromboli possède une forte dimension symbolique : près de 70 ans après le mythique film tourné sur l’île par ses parents, Ingrid Bergman et Roberto Rossellini.

Une polémique qui divise les habitants de Stromboli

L’incident a rapidement suscité des réactions sur place. Rosa Oliva, présidente de l’association Pro Loco Amo Stromboli, a regretté la gestion de cette affaire. Selon elle, cet épisode reflète une difficulté persistante à valoriser l’île lors d’événements bénéficiant d’une visibilité internationale.

Elle a notamment rappelé que Stromboli sortait d’un hiver compliqué et que la venue de personnalités comme Mick Jagger ou l’équipe du film représentait une opportunité importante pour l’image et l’économie locale.

Face à la polémique, l’association a même présenté ses excuses au chanteur des Rolling Stones et l’a invité à revenir prochainement sur l’île italienne.