Quand Mick Jagger et Keith Richards avaient créé les prémices des The Rolling Stones avec “Little Boy Blue & the Blue Boys”

Le 24 mars 1962, dans une Angleterre encore bercée par les standards du jazz et les premières vagues du rock’n’roll, deux jeunes passionnés de blues posent les premières pierres d’un monument musical.

Le 24 mars 1962, dans une Angleterre encore bercée par les standards du jazz et les premières vagues du rock’n’roll, deux jeunes passionnés de blues posent les premières pierres d’un monument musical. Leurs noms ? Mick Jagger et Keith Richards. Leur projet ? “Little Boy Blue & the Blue Boys”. Un nom aujourd’hui oublié du grand public, mais qui marque pourtant les véritables prémices des Rolling Stones.

Une rencontre guidée par le blues américain

Avant d’être des icônes planétaires, Jagger et Richards sont surtout deux obsédés de vinyles importés des États-Unis. Dans leurs chambres d’adolescents, tournent en boucle les disques de Muddy Waters, Chuck Berry ou encore Howlin' Wolf.

C’est cette passion commune pour le rhythm and blues qui les rapproche et les pousse à jouer ensemble. Loin des projecteurs, ils reprennent ces classiques avec une énergie brute, déjà teintée de cette insolence qui fera leur signature.

“Little Boy Blue & the Blue Boys” : les origines brutes

Sous le nom “Little Boy Blue & the Blue Boys”, le duo fait ses premières armes sur scène. Pas encore de foule hystérique, pas encore de tournées mondiales : juste quelques performances locales, presque confidentielles.

Mais dans cette formation embryonnaire, tout est déjà là :

une fascination pour le blues ,

, une alchimie musicale évidente,

et surtout, cette envie de bousculer les codes.

Ce projet reste éphémère, mais il constitue un véritable laboratoire sonore. Une étape essentielle dans la construction de leur identité artistique.

La naissance des Rolling Stones

Quelques mois plus tard, les choses s’accélèrent. Avec l’arrivée de Brian Jones, le groupe prend une nouvelle dimension. Le nom change, l’ambition aussi : The Rolling Stones sont nés.

Très vite, ils se démarquent de leurs contemporains par leur image plus rebelle, plus brute, presque provocatrice en opposition à la pop plus lisse de The Beatles.

Un moment fondateur du rock

Si “Little Boy Blue & the Blue Boys” n’a jamais connu la gloire, il reste un symbole fort. Celui d’un point de départ. Celui d’une étincelle.

Car sans ces premiers essais, sans ces reprises jouées avec passion dans l’ombre, il n’y aurait peut-être jamais eu les Rolling Stones tels qu’on les connaît aujourd’hui.

Derrière chaque légende du rock, il y a toujours un moment fragile, presque anodin, où tout commence. Et pour Mick Jagger et Keith Richards, ce moment porte un nom : “Little Boy Blue & the Blue Boys”.