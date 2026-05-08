"Home To Us" : le premier duo entre Paul McCartney et Ringo Starr depuis plus de 50 ans enfin dévoilé !

Les deux derniers Beatles encore en vie se retrouvent sur un morceau inédit chargé de nostalgie. Avec "Home To Us", Paul McCartney et Ringo Starr replongent dans leurs souvenirs de Liverpool et offrent une collaboration historique aux fans du groupe.

Plus de cinquante ans après la séparation des Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr signent un moment inédit avec "Home To Us", leur tout premier véritable duo. Le morceau, extrait de "The Boys Of Dungeon Lane" attendu le 29 mai, s’impose comme une plongée directe dans leur passé commun à Liverpool, entre quartiers ouvriers, enfance modeste et mémoire collective d’une époque fondatrice.

Pensée comme une chanson intime, "Home To Us" est décrite par McCartney comme un retour aux origines. Lors d’une écoute aux studios Abbey Road, il confie avoir écrit le titre spécialement pour Ringo Starr :

"Ringo est passé au studio et a joué un peu de batterie. J'ai dit à Andrew qu'on devrait faire un morceau et le lui envoyer. Cette chanson a été entièrement pensée pour Ringo. En écrivant cette chanson, je parle de nos origines. Ringo venait du Dingle, un quartier vraiment dur. Il me racontait qu'il se faisait agresser en rentrant du travail. Même si c'était fou, c'était chez nous."

La naissance du duo n’a pourtant rien d’évident. Ringo Starr avait d’abord enregistré une simple partie de batterie, sans réaliser que le projet devait aller plus loin, avant que le morceau ne prenne la forme d’un véritable duo vocal. Cette construction progressive donne à "Home To Us" une dimension presque spontanée, renforcée par la présence de Chrissie Hynde et Sharleen Spiteri aux chœurs.

Écoutez le titre dès maintenant :