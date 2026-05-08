"Let It Be" : l’histoire complète derrière l’ultime chef-d’œuvre des Beatles

Le 8 mai 1970, les Beatles publiaient "Let It Be", un album devenu mythique malgré des tensions internes déjà irréversibles. Retour sur les coulisses mouvementées du dernier disque des Fab Four, pensé comme un retour aux racines du rock.

Le 8 mai 1970, les Beatles publiaient "Let It Be", ultime chapitre de la, peut-être, plus belle aventure de l’histoire du rock. Pourtant, ce dernier album du groupe avait été enregistré avant "Abbey Road", à une époque où les relations entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr étaient déjà profondément fragilisées. Après des années passées à rechercher la perfection sonore en studio, le groupe souhaitait revenir à quelque chose de plus brut, spontané et proche de ses origines rock’n’roll.

Un retour aux sources... avec un grain de folie !

À l’origine, le projet devait d’ailleurs porter le nom de "Get Back", afin de symboliser ce retour aux sources. Contrairement aux albums précédents, les Beatles voulaient enregistrer les morceaux quasiment en prise directe, comme en live lors d’un concert, sans accumuler les effets ni les retouches en studio. Plusieurs idées folles ont même été envisagées pour les sessions : selon John Lennon, certains avaient proposé d’enregistrer l’album dans le Colisée de Rome, tandis que Paul McCartney aurait imaginé une session sur un bateau au milieu de l’océan. Le producteur historique George Martin révélera plus tard qu’une autre option avait été évoquée : partir enregistrer dans le désert tunisien.

Harrisson pète un plomb !

Mais derrière cette volonté de retour à l’essentiel, les tensions deviennent rapidement ingérables. Les disputes entre George Harrison et Paul McCartney atteignent un point critique et Harrison quitte plusieurs fois les sessions. C’est durant cette période qu’il compose "Wah-Wah", titre inspiré par les migraines provoquées par l’ambiance pesante du groupe. La chanson ne figurera finalement pas sur "Let It Be", mais sera enregistrée plus tard pour son album solo "All Things Must Pass", avec Eric Clapton à la guitare.

Un succès retentissant

Malgré ce contexte chaotique, "Let It Be" entre dans l’histoire dès sa sortie. Aux États-Unis, les précommandes dépassent les 3,7 millions d’exemplaires, un record à l’époque. L’album contient également "One After 909", une chanson écrite par John Lennon et Paul McCartney dès 1959, bien avant la gloire mondiale du groupe. Même la pochette cache une anecdote symbolique : la photo initialement prévue reprenait l’escalier utilisé pour la couverture de "Please Please Me" en 1963, comme un clin d’œil aux débuts des Fab Four. Une manière de boucler la boucle pour ce qui restera le véritable chant du cygne des Beatles.