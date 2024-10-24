The Beatles : La console qui a enregistré "Abbey Road" est en vente !

Une console qui a une grande histoire !

Un objet légendaire du groupe en vente !

Un objet monumental gorgé d'histoire est sur le point d'être vendu ! La console d'enregistrement EMI TG12345, utilisée par les Beatles lors de la création de leur album Abbey Road en 1969, a été restaurée et sera mise en vente sur le site spécialisé dans les instruments de musique et équipements, Reverb.com.

La console exceptionnelle sera proposée à la vente à partir du 29 octobre sur la boutique officielle Reverb de MJQ Ltd, experts et collectionneurs renommés de studios d’enregistrement à Londres. Conçue spécialement pour les studios EMI en 1968, cette console unique a été utilisée l’année suivante pour l'enregistrement de l'album légendaire Abbey Road. Il s'agit de la première des 17 consoles fabriquées par EMI, jouant un rôle crucial dans la quête sonore ambitieuse des Beatles pour cet album mythique.

"Abbey Road est sans doute l'un des plus grands albums de tous les temps, et si le son est si remarquable, c'est grâce à cette console", a affirmé Dave Harries, qui a assisté à plusieurs sessions d'enregistrement avec les Beatles. Il a ajouté que "grâce à la manière dont Abbey Road a été enregistré, l’album possède un son distinctif qui a influencé l’avenir de l’enregistrement de la musique pop".

Une console avec des belles histoires

Mais ce n'est pas le seul album que la console a servie. En effet, les quatre Beatles ont continué à utiliser cette console pour leurs projets solos respectifs : le single "Instant Karma" de John Lennon, l'album All Things Must Pass de George Harrison, McCartney de Paul McCartney, et Sentimental Journey de Ringo Starr. D'ailleurs, George Harrison a été si impressionné par les capacités de la console qu'il a demandé à EMI de lui en fabriquer une pour un usage personnel, mais ils ont refusé par crainte qu'un concurrent ne la copie.

En somme, cette pièce d'équipement a marqué de nombreuses sessions d'enregistrement légendaires. Après être restée inutilisée pendant plus de cinq décennies, elle a été méticuleusement restaurée au cours des cinq dernières années sous la supervision de Brian Gibson, collaborateur des Beatles et ancien ingénieur chez EMI. "Cette console est absolument unique, irremplaçable", a déclaré M. Harries. "EMI l’a conçue pour être la meilleure au monde."