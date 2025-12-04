Keanu Reeves sera a Paris pour une date avec son groupe Dogstar !

Après avoir rempli La Cigale en 2024 l'acteur va faire vibrer la scène de l'Olympia en 2026 !

Préparez les guitares et les batteries : Dogstar revient secouer Paris. Deux ans après avoir enflammé une Cigale bondée en 2024, le trio américain mené par le charismatique Keanu Reeves s’offrira un nouveau passage dans la capitale. Cette fois, ce sera sur la scène mythique de l’Olympia, le 17 juin 2026, pour un show qui s’annonce déjà monumental.

Né dans un garage californien dans les années 90, le groupe – formé par Bret Domrose, Robert Mailhouse et leur désormais légendaire bassiste Keanu Reeves – n’avait jamais cherché la lumière. Mais le destin en a décidé autrement. Porté par la trajectoire cinématographique fulgurante de Reeves et son aura venue tout droit des univers Matrix et John Wick, Dogstar a fini par se retrouver entouré d’un véritable culte. Pourtant, leur retour récent n’a rien d’un projet opportuniste : c’est une renaissance sincère, presque intime, où l’on redécouvre trois musiciens qui jouent avant tout par passion.

Le public parisien l’a bien compris en 2024 : à la Cigale, Dogstar avait transformé une salle complète en véritable cocon électrique, fusion de rock alternatif, d’alchimie évidente et d’une authenticité rare. Un moment suspendu, presque hors du temps, où l’on oubliait complètement la star hollywoodienne pour ne voir que le musicien.

En 2026, le groupe passe un cap avec sa tournée européenne All In Now Tour: Europe 2026, dont l’étape parisienne fera figure de moment phare. Les préventes ouvriront le jeudi 4 décembre à 10h, suivies de la mise en vente générale dès le vendredi 5 décembre. Autant dire qu’il faudra être vif : le retour de Dogstar est devenu un véritable événement, et les places risquent de s’arracher.

Cette date à l’Olympia représente davantage qu’un simple concert : c’est la preuve d’une renaissance pleinement assumée. Dogstar joue avec le cœur, et le public l’a bien senti. Loin des caméras et du tumulte hollywoodien, Domrose, Mailhouse et Reeves restent avant tout trois potes qui montent sur scène pour partager un rock aussi généreux que fédérateur.

Paris s’apprête donc à vibrer une nouvelle fois. Et une chose est sûre : quand Keanu Reeves branche sa basse, ce n’est pas une star de cinéma que l’on voit… mais un musicien, vrai, passionné, et prêt à faire trembler les murs de l’Olympia.