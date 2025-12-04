Evanescence : Découvrez le prix des places pour le concert à Paris !

Un événement immanquable pour tous ceux qui veulent vivre une soirée aussi intense qu’émotionnelle.

Les fans de rock et de metal peuvent enfin souffler : non seulement Evanescence prépare son grand retour avec un nouvel album prévu pour 2026, mais le groupe d’Amy Lee foulera également la scène de l’Accor Arena pour une date unique en France. Un événement immanquable pour tous ceux qui veulent vivre une soirée aussi intense qu’émotionnelle.

Avant de découvrir ce que le groupe réserve sur scène, Amy Lee elle-même a partagé son enthousiasme pour cette nouvelle ère qui s’annonce :

« Cette année a été tellement inspirante à bien des égards, avec la création de nombreux nouveaux titres, des concerts que nous avions visé toute notre carrière et la collaboration avec tant d'artistes que nous admirons. Nous allons mettre toute cette énergie, cette inspiration et cette passion au service de nos fans pour leur offrir une année 2026 épique. J'ai hâte de vous faire découvrir le fruit de notre travail et j'ai hâte de partir pour cette incroyable tournée. »

De quoi mettre l’eau à la bouche avant leur passage tant attendu à Paris.

Les prix des places pour l’Accor Arena

Pour ce concert exceptionnel, voici les tarifs officiels selon les catégories :

Catégorie 2 : 60,20 €

Catégorie 1 : 74,50 €

Catégorie Or : 85,50 €

Fosse : 65,70 €

Fosse Or : 80 €

Avec ces différentes options, chacun pourra trouver la place idéale pour vivre pleinement l’expérience Evanescence, que ce soit au plus près de la scène ou confortablement installé dans les gradins.

Entre un nouvel album, une tournée mondiale et un concert unique à Paris, 2026 s’annonce comme l’année d’Evanescence. Si vous voulez faire partie de cette aventure, mieux vaut être prêt : les billets risquent de partir très vite. Rock on !