Amy Lee fait le point sur le prochain album d’Evanescence !

Interviewé par ALT 105.1, Amy Lee a dévoilé quelques informations et promesses concernant le prochain album du groupe.

Amy Lee confirme que le prochain album d’Evanescence progresse à vive allure ! En pleine tournée des festivals, elle a fait le point avec enthousiasme sur le futur disque lors du "Louder Than Life" à Louisville : "Je dirais qu’on a dépassé la moitié. On avance vraiment bien. Je suis super excitée." Elle avait déjà évoqué le projet il y a quelques mois, annonçant une sortie prévue pour début 2026. Actuellement, le groupe traverse une période de transition, jonglant entre anciens succès et nouveaux morceaux :

"On ne peut plus faire exactement l’ancien set, mais on ne peut pas encore jouer tous les nouveaux morceaux non plus. On en a deux qu’on peut glisser ici et là. C’est un peu comme une phase ado. Bizarre, mais fun."

Interrogée sur la possible présence du titre "Afterlife", écrit pour la série animée "Devil May Cry", Amy Lee a répondu :

"Je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi il n’y serait pas. On n’a pas encore fait la tracklist, mais tous les morceaux sont au moins amorcés."

Evanescence se prépare pour une tournée chargée en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec plusieurs concerts en ouverture de Metallica. Entre nouvelles collaborations et écriture en pleine effervescence, le groupe semble plus inspiré que jamais, prêt à livrer un album prometteur que les fans attendent avec impatience.