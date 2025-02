Evanescence : Amy Lee appelle à la révolution contre la politique américaine

Amy Lee et Evanescence sur scène à Québec (source image : Instagram)

On dirait que Donald Trump continue à se faire des amis parmi les metalleux...

On le sait : le sujet de Donald Trump est un peu clivant au sein de la scène rock ou de la scène metal. Alors que certains artistes ont clairement pris position en faveur du candidat républicain fraîchement élu, la plupart de la scène s'est insurgée, en n'hésitant pas à insulter le nouveau président, comme Green Day qui ont spécialement revisité leur classique "American Idiot", en dédiant quelques phrases au politicien. Désormais, c'est au tour de Amy Lee, chanteuse du groupe Evanescence de s'insurger et de carrément appeler à la révolution.

La chanteuse a pris son compte Instagram pour nous pondre un véritable pavé, dans lequel elle fait part de toute sa rage et son sentiment de révolte envers ce qui se passe actuellement dans la politique américaine. Elle fait également part de son inquiétude au sujet du futur, notamment concernant le climat.

Si vous traversez la vie en somnambule en voyant tout cela se produire et en vous sentant complètement impuissant, sachez que vous êtes loin d’être seul. Mais nous ne sommes pas impuissants. [...] Si vous êtes un artiste et que vous n’écrivez pas encore, ÉCRIVEZ. Peignez, composez, faites bouger quelqu’un. Inspirez la révolution. Donnez-nous le courage d’agir et la force de persévérer.

Amy Lee pointe notamment du doigt, dans son long texte, la suppression des programmes d'aide alimentaire, la volonté de supprimer l'accès à l'éducation gratuite, et l'oppression généralisée des minorités (immigrés, handicapés, communauté LGBT, personnes de couleur).

Elle en profite aussi pour allumer les réseaux sociaux, devenus source de désinformation, et outil de "distraction" des masses pendant que les dirigeants assombrissent le futur tranquillement, et incite tout le monde à passer du temps avec ses proches, et de se rendre compte de ce qui compte vraiment. Qu'on se le dise : le prochain album d'Evanescence risque d'être assez politisé !