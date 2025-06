Guns N' Roses : Duff McKagan rend hommage au nouveau batteur du groupe

Dans une époque mouvementée pour les batteurs de rock, où les départs et les renvois s'enchaînent, Duff McKagan a tenu à saluer l’arrivée d’un nouveau membre dans Guns N' Roses : Isaac Carpenter. Un hommage sincère et touchant à un musicien qu’il connaît depuis ses débuts.

Ce n’est un secret pour personne : être batteur aujourd’hui semble devenu une fonction à haut risque. Comme le résume avec humour Mike Portnoy, batteur virtuose de Dream Theater :

Et les exemples récents lui donnent raison. Josh Freese, fraîchement évincé des Foo Fighters, a déclaré être "choqué et déçu". De son côté, Jason Bonham, fils du légendaire John Bonham de Led Zeppelin, a quitté le groupe de Sammy Hagar, officiellement pour des raisons familiales, mais selon les rumeurs, il aurait été mis à la porte. Même destin pour Zak Starkey, fils de Ringo Starr, qui a connu un véritable feuilleton avec The Who : viré, rappelé, puis renvoyé encore une fois. Et enfin, Frank Ferrer, fidèle batteur de Guns N’ Roses pendant 19 ans, s’est séparé à l’amiable du groupe juste avant le lancement de leur nouvelle tournée, Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things, entamée le 1er mai en Corée du Sud.

C’est dans ce contexte que Isaac Carpenter a rejoint Guns N' Roses. Né en 1979 dans l’État de Washington, il s’est fait connaître avec le groupe Awolnation, mais c’est au sein du projet Loaded, monté par Duff McKagan en 1999, qu’il a vraiment noué des liens avec le bassiste.

« Il a le groove et le swing, et il apporte un nouveau genre d'excitation aux chansons. C'est génial », s’est enthousiasmé McKagan .

Leur complicité remonte à loin. Isaac jouait alors dans son premier groupe, Loudermilk, signé chez American Recordings de Rick Rubin.

L’histoire de Duff McKagan avec Isaac Carpenter ne s’arrête pas à la musique. C’est dans le garage d’Isaac, pendant les répétitions, que Duff a trouvé un refuge créatif et introspectif.

Ce lieu modeste est devenu un sanctuaire pour McKagan, qui y a trouvé l’inspiration pour raconter son parcours rock’n’roll mais aussi sa guérison des addictions :

« M’asseoir sur ce canapé inconfortable avec des maux de dos m’a aidé à affronter et à parler des moments les plus difficiles et les plus sombres de ma vie », confie-t-il.