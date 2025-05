The Who : le départ de Zak Starkey finalement officialisé

Le feuilleton le plus long et le plus incompréhensible de ces derniers mois.

Plus de 60 ans d'existence pour The Who, un des groupes de rock anglais qui a le plus marqué l'histoire de cette musique. Pendant leur longue carrière, les membres de The Who auront exploré divers horizons dans le rock, du punk à l'opéra en passant par le hard rock ou le rock psychédélique. On peut dire qu'ils ont mérité de se reposer, après leur dernière tournée qui est prévue pour fin 2025. Mais ce beau parcours qui touche à sa fin n'empêche visiblement pas les tensions en interne, avec le départ de Zak Starkey qui vient d'être officialisé.

Cela fait plusieurs mois que des tensions ont éclaté entre le batteur et le reste de l'équipe. Au point que son départ avait d'ailleurs été annoncé plusieurs fois, avant d'être finalement démenti, devant l'incompréhension la plus totale des fans. Mais désormais, ça y est : Zak Starkey, qui est aussi le fils de Ringo Starr, va officiellement quitter le groupe. C'est Pete Townshend, guitariste historique historique de The Who, qui l'a annoncé sur son compte Instagram le dimanche 18 mai :

Après de nombreuses années de travail formidable à la batterie de la part de Zak, le temps est venu de changer. Un moment poignant. Zak a beaucoup de nouveaux projets en main et je lui souhaite le meilleur.

Un départ qui fait suite à une prise de bec entre différents membres du groupe, qui a eu lieu en plein concert, lorsque Roger Daltrey avait allumé Zak Starkey en lui disant qu'il jouait beaucoup trop fort et que ça dérangeait tout le monde.

Il faudra donc un remplaçant au batteur pour la dernière tournée du groupe, mais The Who a annoncé avoir déjà trouvé un remplaçant, en la personne de Scott Devours, qui a déjà travaillé avec le groupe solo de Roger Daltrey. On espère qu'il ne va pas se mettre à lui manquer de respect en plein live... En tout cas, triste fin de parcours pour une séparation qui manque vraiment de classe, pour des légendes du rock.