Clap de fin pour The Who, avec une dernière tournée prévue fin 2025 !

Le groupe va, après 60 ans de carrière, tirer sa révérence sur scène

C'était l'annonce rock de cette semaine. En effet, les deux fondateurs de The Who, Roger Daltrey et Pete Townshend, ont fait une grande annonce lors d'une conférence de presse organisée à Londres ce jeudi 8 mai : celle de leur dernière tournée. Un moment fort pour les fans, qui devront dire au revoir au groupe légendaire après soixante ans de carrière, et qui a notamment conquis le monde avec des tubes comme "Won't Get Fooled Again", "I Can't Explain" ou encore "Baba O'Riley". Intitulée "The Song Is Over North America Farewell Tour", cette tournée au nom évocateur rappellera aux fans l'un de leurs classiques, sorti en 1971.

"Cette tournée marquera la dernière célébration de cette connexion intemporelle avec les fans nord-américains" - Communiqué de presse

Au programme des festivités : pas moins de 16 concerts, répartis sur plusieurs mois. Le coup d'envoi sera donné en plein été, le 16 août prochain à l'Amerant Bank Arena en Floride, avec des shows prévus notamment à New York, Toronto ou encore Los Angeles.

The Who fera-t-il ses adieux à l'Europe ?

Mais une question reste pourtant suspendue : cette dernière tournée est-elle réservée à un public américain ? Qu'en est-il des fans européens ? Face à cette interrogation, le groupe n'exclut pas une venue en Europe, même si cette dernière n'est actuellement pas prévue. Mais pour le moment, les choses semblent légèrement compromises, et ce pour plusieurs raisons.

D'une part, parce que si le groupe veut faire un retour à domicile, au Royaume-Uni, cela est bien plus compliqué, comme l'expliquait le chanteur Roger Daltrey :