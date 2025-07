Un morceau rock emblématique des années 90 regagne en popularité grâce à Tik Tok !

C'est à cette époque que le groupe est contacté pour un nouvel exercice : celui de participer à la bande sonore d'un long-métrage, "La Cité des Anges", avec Meg Ryan et Nicolas Cage. C'est comme ça que naît leur hit absolu : la ballade "Iris". Sans surprise, le succès est au rendez-vous. Mieux : il séduit absolument tout le monde, décrochant plusieurs Grammy Awards et devenant l'un des singles les plus vendus de tous les temps, avec 15 millions d'exemplaires vendus.

Mais il semblerait qu'Iris n'ait pas fini de nous surprendre. Grâce à Tik Tok, mais aussi grâce à des reprises par des artistes populaires qui en ont fait des covers, ou son apparition dans des films très appréciés comme "Deadpool" ou la série "The Boys", Iris est de nouveau dans les classements mondiaux. Résultat ? Selon le Daily Press, Iris serait pas loin des 5 milliards d'écoutes en streaming. Un score qui ferait pâlir d'envie n'importe quel artiste, et qui n'est pas prêt d'être battu, à part peut-être le morceau qui avait détrôné "Iris" sur les ondes : "Blinding Lights" de The Weeknd.

Un regain d'intérêt, qui surprend le principal intéressé, le chanteur du groupe John Rzeznik, comme il l'expliquait au Daily Express :