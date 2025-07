Pourtant invité, Soundgarden explique pourquoi ils n'étaient pas présent au concert d'adieu de Black Sabbath !

Les membres du groupe ont décidé de prendre la parole.

C’était l’événement rock de l’année. Le concert d’adieu de Black Sabbath, organisé au Villa Park de Birmingham, a réuni les plus grandes légendes du genre pour un dernier baroud d’honneur. En tête d’affiche : Ozzy Osbourne, évidemment, mais aussi Soundgarden, groupe emblématique du grunge porté par le regretté Chris Cornell. Pourtant, à la surprise générale, Soundgarden brille par son absence ce soir-là. Une absence d’autant plus remarquée que le groupe figurait au centre de l’affiche officielle. Alors, clash entre groupes de légende ou simples problèmes de planning ? Le mystère vient d’être levé.

Sur leurs réseaux sociaux officiels, les membres de Soundgarden ont tenu à s’exprimer avec élégance et reconnaissance. Ils n’ont pas manqué de saluer la carrière monumentale de leurs aînés :

"Félicitations à Black Sabbath pour le grand et dernier son des cloches vespérales !

Merci pour cette carrière époustouflante qui nous a offert, à nous et à votre légion de fans, toute une vie de beauté, d’horreur, d’amour, de puissance, de bonheur, de mélancolie et une transcendance profondément sublime, mais viscéralement berçante, éclairée à la fois par le malheur et l’espoir.

Ton éclat majestueux a inspiré la grandeur de nombreux autres groupes, musiciens et auteurs-compositeurs. Cependant, la couronne restera à jamais la vôtre !"

Le groupe poursuit en remerciant personnellement Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward, ainsi que Sharon Osbourne et le directeur musical Tom Morello, pour l’invitation à l’événement intitulé "Back to the Beginning" :

"Nous sommes très reconnaissants […] de nous avoir fait l’honneur d’inviter Soundgarden à se produire […]. Nous sommes très déçus et regrettons de ne pas avoir pu coordonner les calendriers de nos projets individuels et collectifs pour participer et contribuer au festival.

La chaleur, l’amour et le soutien de l’équipe de Black Sabbath ont été une source constante d’encouragement et de force tout au long de notre carrière."

Pas de tension dans l’air, donc, mais une simple incompatibilité d’agendas. Loin d’un quelconque désaccord, la déclaration de Soundgarden respire l’admiration et le respect profond pour les pionniers du heavy metal. Pour les fans, une belle manière d’adoucir la déception.

Pour clore cette séquence d’émotions mêlées, une photo a été partagée en hommage, où l’on retrouve Ozzy Osbourne aux côtés de Soundgarden, avec Chris Cornell encore présent. Un cliché puissant, chargé de nostalgie, rappelant que les liens entre ces deux groupes vont bien au-delà des scènes partagées.