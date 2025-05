Soundgarden : Un nouvel album avec Chris Cornell ?

Le chanteur mort en 2017 aurait laissé quelques enregistrements !

Le 18 mai 2017, la scène rock mondiale perdait l’une de ses plus grandes voix. Ce jour-là, Chris Cornell, chanteur légendaire et leader emblématique de Soundgarden, mettait tragiquement fin à ses jours. Une disparition brutale qui bouleversa non seulement ses fans, mais aussi ses proches, à commencer par Chester Bennington, son meilleur ami et chanteur de Linkin Park, qui se suicidera à son tour quelques mois plus tard. Une double tragédie pour le monde du rock.

Et pourtant, Soundgarden n’a jamais réellement cessé d’exister. Bien que profondément marqué, le groupe n’a jamais abandonné son désir de faire vivre la musique de Chris. Aujourd’hui, l’espoir renaît avec une annonce qui a de quoi bouleverser les fans : un nouvel album pourrait voir le jour avec des enregistrements inédits de Chris Cornell.

C’est Kim Thayil, le guitariste du groupe, qui a semé cette graine d’espoir dans les colonnes du magazine Rolling Stone.

"Je pense qu’ils sortiront, oui. Notre objectif a toujours été de terminer ce qui avait été commencé. J’ai probablement assez de TOC comme ça pour ne pas vouloir laisser quelque chose d’inachevé ou d’incomplet, donc je pense qu’on s’occupera de notre travail et de notre catalogue... Je pense que tout le monde dans le groupe est de cet avis."

Pour Thayil, il ne s’agit pas uniquement de finaliser un projet inachevé, mais de rendre hommage à Chris Cornell à travers une œuvre collective :

"Je ne veux pas seulement m’occuper de mon travail, mais aussi du travail collectif et, dans ce cas précis, du travail de Chris."

L’émotion transparaît dans ses mots :

"Je suis fier de ce que j’ai fait et je veux que cela se sache. Ce travail n’existe pas dans le vide. Il existe en tant que collaboration avec Matt Cameron [batterie], Ben Shepherd [basse] et Chris, mais il prend un poids tout à fait différent quand on pense à ce que l’on honore et au travail auquel on rend hommage. C’est nous, collectivement. Nous voulons en être fiers. Et cette partie de nous-mêmes est certainement l’une des composantes les plus intimes de ce que Soundgarden a été depuis 1984."

Et d’ajouter enfin : « Ce serait un grand cadeau pour les fans. Et je pense, même si ça peut paraître étrange, que ce serait aussi un cadeau pour Chris. »

À l’heure où la nostalgie grunge revient en force et où le besoin d’authenticité se fait sentir, ce projet posthume résonne comme une promesse : celle d’une dernière communion entre Soundgarden et sa voix éternelle.